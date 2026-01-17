יום שבת, 17.01.2026 שעה 20:58
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
25974-119313הפועל ת"א
241079-112914הפועל העמק
23970-116513מכבי ת"א
221167-124613בני הרצליה
211097-104613הפועל חולון
211045-110713הפועל ירושלים
201225-118414הפועל ב"ש/דימונה
191182-116313עירוני קריית אתא
181104-107813עירוני רמת גן
181092-104213מכבי ראשל"צ
171104-102213עירוני נס ציונה
161120-106013מכבי רעננה
151140-101313אליצור נתניה
141000-85113הפועל גליל עליון

בולדווין מצטרף למכבי נתניה: מנהיג על המגרש

נועלת הטבלה בליגת ווינר סל הודיעה על הצטרפותו של הגארד בן ה-31, שמגיע מהליגה האדריאטית שם שיחק בקבוצת בוראץ הסרבית: "רכז חכם, אגרסיבי בהגנה"

|
דיאנטה בולדווין עם הכדור (IMAGO)
דיאנטה בולדווין עם הכדור (IMAGO)

אליצור נתניה, האחרונה בליגה, הודיעה הערב (שבת) על הצטרפותו של הרכז בן ה-31, דיאנטה בולדווין, שמגיע מקבוצת בוראץ הסרבית יחזק את הקו האחורי של הצהובים-שחורים בליגת ווינר סל.

בולדווין העמיד העונה בליגה האדריאטית ממוצע של: 13 נקודות למשחק, 4 אסיסטים, 2 חטיפות, עם 46% מהשדה ו-39% לשלוש. כשרק לפני כמה ימים הרכש הטרי של נתניה קלע 20 נקודות נגד דובאי, במשחקו האחרון בקבוצתו הקודמת.

מהקבוצה נמסר: “רכז חכם, אגרסיבי בהגנה, מנהיג על המגרש. ברוך הבא למשפחה אליצור נתניה עם הפנים קדימה, יאללה נתניה!”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */