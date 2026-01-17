בולדווין מצטרף למכבי נתניה: מנהיג על המגרש

אליצור נתניה, האחרונה בליגה, הודיעה הערב (שבת) על הצטרפותו של הרכז בן ה-31, דיאנטה בולדווין, שמגיע מקבוצת בוראץ הסרבית יחזק את הקו האחורי של הצהובים-שחורים בליגת ווינר סל.

בולדווין העמיד העונה בליגה האדריאטית ממוצע של: 13 נקודות למשחק, 4 אסיסטים, 2 חטיפות, עם 46% מהשדה ו-39% לשלוש. כשרק לפני כמה ימים הרכש הטרי של נתניה קלע 20 נקודות נגד דובאי, במשחקו האחרון בקבוצתו הקודמת.

מהקבוצה נמסר: “רכז חכם, אגרסיבי בהגנה, מנהיג על המגרש. ברוך הבא למשפחה אליצור נתניה עם הפנים קדימה, יאללה נתניה!”.