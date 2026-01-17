יום שבת, 17.01.2026 שעה 20:58
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
4914-4021ארסנל1
4321-4522מנצ'סטר סיטי2
4324-3321אסטון וילה3
3629-3322ליברפול4
3532-3822מנצ'סטר יונייטד5
3424-3622צ'לסי6
3330-3522ברנטפורד7
3323-2322סנדרלנד8
3227-3221ניוקאסל9
3131-3022פולהאם10
2928-3121ברייטון11
2925-2321אברטון12
2825-2322קריסטל פאלאס13
2729-3122טוטנהאם14
2640-3421בורנמות'15
2537-3022לידס16
2134-2121נוטינגהאם פורסט17
1744-2422ווסטהאם18
1442-2322ברנלי19
741-1521וולבס20

"זאת ההופעה הטובה ביותר של יונייטד העונה"

בתקשורת האנגלית התמוגגו מקאריק אחרי ה-0:2 בדרבי: "חזר לפני פחות משבוע וכבר דאג לזה". ביקורות להופעה של סיטי: "זה נס שהם ספגו רק שני שערים"

|
מנצ׳סטר יונייטד בטירוף (IMAGO)
מנצ׳סטר יונייטד בטירוף (IMAGO)

והעיר נצבעה באדום. מנצ’סטר יונייטד יצאה היום (שבת) לדרך חדשה בהובלתו של מייקל קאריק, כשהיא רשמה ניצחון 0:2 גדול על היריבה העירונית, מנצ’סטר סיטי, במשחק שמחזק את הקלישאה “לדרבי חוקים משלו”. התקשורת האנגלית כמובן לא חסכה בתגובות למה שאירע.

“קאריק חזר לפני פחות משבוע וכבר אחראי להופעה הטובה ביותר של יונייטד העונה, לאווירה הטובה ביותר ולמיקום הגבוה ביותר שלה בליגה”, סיכמו ב’סאן’ הבריטי וציננו: “המזל היה לצידו כשהוא קיבל סגל עם שני פצועים בלבד, כשהוא גם מתחזק עם חזרתם של בריאן אמבומו ואמאד דיאלו”.

הראשון כמובן כבש את השער הראשון בהופעתו הראשונה אחרי חודש, כשהשדים האדומים בוודאי נושמים לרווחה לאחר שקמרון הודחה מאליפות אפריקה בשבוע שעבר. זה היה הניצחון הראשון של יונייטד על סיטי באולד טראפורד מאז ינואר 2023 – בדיוק 3 שנים. הם עולים לפחות זמנית למקום הרביעי בטבלה.

בתקשורת האנגלית לא חסכו כמובן בביקורות על התכולים: “התקוות להשיב את האליפות הולכות ודועכות במהירות, זה היה נס שהם ספגו רק שני שערים”. המחמאות הלכו לג’נלואיג’י דונארומה שהיה: “כמעט בלתי חדיר עד אותו שער של אמבומו”.

