"פלורנטינו: זה סוף הסיפור", "נשיא גמור"

המשבר בריאל מדריד מכוון את האש גם לעבר הנשיא פלורנטינו פרס. אתמול (שישי) הופיעו שלטי מחאה גדולים כנגד נשיא ריאל על גשרים שונים במדריד, רגע לפני המשחק נגד לבאנטה (שבת, 15:00, שידור חי בערוץ ONE).

השלטים נתלו בכניסה לעיר ומשקפים את האכזבה הגדולה של האוהדים נוכח המשבר שכלל הדחה מגביע המלך אחרי פיטורי צ’אבי אלונסו והחלפתו באלברו ארבלואה.

בין היתר נתלו שלטים שעליהם נכתב: “פלורנטינו: סוף הסיפור", “סופר ליג, החניה או האצטדיון...כישלון אחרי כישלון, נשיא גמור". אלו מסרים ברורים שהופיעו על שלטים שהופיעו בכניסה לעיר, מה שמבהיר עד כמה אוהדי ריאל זועמים על המשבר.

גיבור: צפו בשעריו של החלוץ שהדיח את ריאל

הופעת השלטים מגיעה על רקע ירידה בביצועי הקבוצה, שהחמירה מאז פיטוריו של צ’אבי אלונסו. המסרים אינם מתייחסים רק להחלטות הספורטיביות האחרונות, אלא גם לפרויקטים שהוביל פרס בשנים האחרונות, כגון הסופרליגה האירופית או שיפוץ אצטדיון סנטיאגו ברנבאו, ומוצגים על ידי כותבי השלטים כסימנים לניהול שאיבד את הכיוון המקצועי.

בשלב זה בריאל לא הגיבו לשלטים בגנות הנשיא, אבל בספרד דווח כי במועדון ביקשו מהאוהדים לא לשרוק בוז במהלך המשחק מול לבאנטה.