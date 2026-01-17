הופעה גדולה להארדן, הקליפרס ניצחו בטורונטו

טורונטו (18:25) - לוס אנג'לס קליפרס (23:18) 121:117 בהארכה

ג'יימס הארדן היה הדמות המרכזית אצל לוס אנג'לס קליפרס עם ערב גדול של 31 נקודות ו-10 אסיסטים, כולל ריצה אישית בדקות הסיום שכפתה הארכה. ג'ורדן מילר תרם 19 נקודות, איביצה זובאץ' רשם דאבל דאבל של 16 נקודות ו-14 ריבאונדים, קאם כריסטי קלע 16 וקריס דאן הוסיף 15. הארדן קלע ב-10 מ-27 מהשדה, 2 מ-15 לשלוש ו-9 מ-10 מקו העונשין, כשזובאץ' חזר לפעילות אחרי פציעה בקרסול.

בצד של הראפטורס, סקוטי בארנס הוביל עם 24 נקודות וברנדון אינגרם הוסיף 19. ג'מאל שיד סיפק משחק שיא עם 15 נקודות ו-13 אסיסטים, בעוד אוצ'אי אגבאז'י וגריידי דיק קלעו 15 כל אחד, וסנדרו מאמוקלשווילי תרם 13. הראפטורס שיחקו ללא אימנואל קוויקלי ור.ג'יי בארט הפצועים, ובדקות ההכרעה קיבלו סל חשוב מבארנס בהארכה, אך נתקלו בתגובה מיידית של הארדן עם קליעה מחצי מרחק.

ברוק לופז (רויטרס)

פילדלפיה (18:22) - קליבלנד (19:24) 117:115

ג'יילון טייסון סיפק את אחד המשחקים הגדולים בקריירה שלו כשהוביל את הקאבלירס עם שיא אישי של 39 נקודות, לצד תרומה מכרעת בדקות הסיום עם אסיסט לדאנק המכריע של אוון מובלי. מובלי עצמו סיים עם סל שדה חשוב בשניות האחרונות, בעוד דונובן מיטשל רשם ערב מגוון עם 13 נקודות, 12 אסיסטים ו-9 ריבאונדים, כשהקבוצה מתגברת על חיסרון כפול בסגל ללא דריוס גארלנד וסם מריל הפצועים. דיאנדרה האנטר הוסיף שלשה ולייאפ חשובים במאני טיים והיה שותף לריצה שהחזירה את הקאבלירס לעניינים ברבע האחרון.

בצד של הסיקסרס, ג'ואל אמביד הוביל את רשימת הקלעים עם 33 נקודות, בעוד טייריס מקסי רשם משחק מלא אנרגיה עם 22 נקודות, 9 אסיסטים ו-5 חטיפות, כולל סל חשוב בדקות הסיום. פול ג'ורג' היה חלק מהבריחה ברבע הרביעי עם סל שקבע יתרון דו ספרתי זמני, אך איבודי כדור פגעו במומנטום. דומיניק בארלו, שחזר לסגל אחרי פגיעה בגב, הסתפק ב-2 נקודות, במשחק שבו פילדלפיה קיבלה תרומה התקפית משמעותית מהכוכבים, אך התקשתה לעצור את ההתעוררות המאוחרת של קליבלנד.

אמביד מול מיטשל (רויטרס)

אינדיאנה (32:10) - ניו אורלינס (34:10) 119:127

ג'יי האף סיפק את משחק השיא שלו ב-NBA והוביל ערב התקפי מאוזן של הפייסרס. הסנטר קבע שיא קריירה עם 29 נקודות והוסיף 9 ריבאונדים, כשהוא קולע ביעילות יוצאת דופן עם 13 מ-17 מהשדה ו-3 מ-6 לשלוש. פסקל סיאקם תרם 27 נקודות, מהן 20 כבר במחצית הראשונה, אנדרו נמבהארד רשם 19 נקודות ו-10 ריבאונדים, ואהרון ניסמית' וקוונטון ג'קסון הוסיפו 12 נקודות כל אחד, במשחק בו חמישה שחקנים סיימו בספרות כפולות.

אצל ניו אורלינס פליקנס בלט זאיון וויליאמסון עם 27 נקודות באחוזים גבוהים במיוחד, כולל מחצית ראשונה מושלמת מהשדה בדרך ל-21 נקודות. טריי מרפי השלישי קלע 22 נקודות, סדיק ביי הוסיף 20, ג'רמיה פירס סיים עם 16, דריק קווין תרם 14 נקודות ו-12 ריבאונדים, וג'ורדן פול רשם 11. למרות התרומה הרחבה והיעילות של וויליאמסון, ניו אורלינס התקשתה לעצור את הקצב הגבוה והעומק של אינדיאנה לאורך שלבי המשחק.