דיווח: לונין לא יקבל עוד הזדמנות בריאל העונה

העונה של אנדריי לונין עשויה כבר להסתיים. או שלא, מוקדם עדיין לקבוע זאת, אבל הסיכויים שלו אינם טובים. צ’אבי אלונסו נתן לו את גביע המלך, כששיתף אותו מול טלאברה בשלב 32 האחרונות, ואלברו ארבלואה המשיך בקו הזה כשהציב אותו בהרכב בשמינית הגמר מול אלבסטה. ושם הסתיים המסע של ריאל מדריד במפעל: הפסד 3:2 באצטדיון קרלוס בלמונטה, כשהשוער היה בין המטרות המרכזיות לביקורת.

לונין לא היה במשחק טוב באלבסטה. הוא טעה בשער ה-2:1, בכדור שנבעט ישירות אליו והוא לא הצליח להרחיק, תוך כדי נפילה חציית בניסיון לעשות זאת. לאחר מכן, בשער ה-3:2, הוא היסס מאוד ולא יצא לקטוע את הכדור הארוך, שהפך ללוב מעליו והדיח את ריאל מדריד. חוסר חדות תחרותית עלה ביוקר לשוער האוקראיני, שכבר הוכיח בעונת 2023/24 כי עם רצף משחקים הוא יכול להיות שוער ברמה הגבוהה ביותר.

אבל זה לא היה לונין שראינו באלבסטה, ואם מישהו מרגיש זאת יותר מכולם, זה הוא עצמו, שכן הוא משוכנע שבעונה הנוכחית, אלא אם קורטואה ייפצע, הסיפור שלו כמעט נגמר. לריאל מדריד נותרו העונה רק הליגה וליגת האלופות, וקשה לדמיין שארבלואה לא יסתמך על קורטואה בשני המפעלים. המאזן של לונין העונה דל במיוחד: שלושה משחקים בלבד (כולל הופעה בליגת האלופות באתונה מול אולימפיאקוס בהיעדרו של קורטואה), שני ניצחונות, הפסד אחד ושמונה שערי חובה.

אנדריי לונין (IMAGO)

בעונת 2023/24, שבה קורטואה קרע את הרצועה הצולבת, לונין הוכיח שיש לו יכולות גבוהות בהרבה ממה שחשבו בריאל מדריד. בקיץ 2023 ניסו למכור אותו, ואף הושלמה הגעתו של מחליף, דויד סוריה מחטאפה, אך האוקראיני עמד על שלו, נשאר במועדון והחליט להמתין להזדמנות שלו.

לונין נאחז במדריד

וההזדמנות הזו אכן הגיעה. ללא קורטואה, ריאל מדריד צירפה את קפה בהשאלה, אך לונין ניצח במאבק על אפודת השוער הראשון מול הבסקי והיה גורם משמעותי בזכייה באליפות ובליגת האלופות. הוא היה מועמד לפרסי שוער העונה בכמה מסגרות אישיות, ושווי השוק שלו זינק. וכל זה, כשנותרה לו רק שנה אחת בחוזה.

זו הייתה הזדמנות מושלמת לחפש מעבר משתלם וחוזה טוב במועדון שיבטיח לו דקות משחק איכותיות, אך לונין נשאר נאמן לאמונתו: הוא רוצה להיות שחקן ריאל מדריד ולהמתין שוב להזדמנות שלו, גם כשהוא יודע שעם קורטואה כשוער ראשון יהיה לו קשה מאוד להתבסס. הוא חתם בסוכנות של ז’ורז’ה מנדש והאריך את חוזהו עד 2030. הוא לא איבד אמונה, אך עונת 2025/26 עשויה להיות כמעט גמורה עבורו כבר כעת, אחרי הקריסה באלבסטה, שבה לא יצא טוב במיוחד.