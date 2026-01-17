יום שבת, 17.01.2026 שעה 07:30
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
25974-119313הפועל ת"א
241079-112914הפועל העמק
23970-116513מכבי ת"א
221167-124613בני הרצליה
211097-104613הפועל חולון
211045-110713הפועל ירושלים
201225-118414הפועל ב"ש/דימונה
191182-116313עירוני קריית אתא
181104-107813עירוני רמת גן
181092-104213מכבי ראשל"צ
171104-102213עירוני נס ציונה
161120-106013מכבי רעננה
151140-101313אליצור נתניה
141000-85113הפועל גליל עליון

"באים לשחק חזק, אין לנו פריבילגיה להפסיד"

מכבי ת"א מוכנה למפגש נגד הפועל חולון בהיכל הטוטו ב-19:10: "צריכים להיראות טוב, זו קבוצה מנוסה שיכולה לעשות הרבה מאוד נזק". וגם: המצב בטבלה

|
שחקני מכבי תל אביב בטירוף (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי תל אביב בטירוף (חגי מיכאלי)

מכבי תל אביב והפועל חולון יפגשו הערב (שבת, 19:10) במסגרת מחזור הפתיחה של הסיבוב השני בליגת העל. הצהובים-כחולים מגיעים למפגש לאחר הניצחון בחמישי האחרון על ז'לגיריס קובנה ביורוליג וכשהם נמצאים בפתחו של שבוע משחקים כפול ביורוליג בו יפגשו את אולימפיאקוס בהיכל השלום והאחווה ביוון ביום שלישי ואת פנאתינייקוס בהיכל מנורה מבטחים ביום חמישי. 

"קבוצה מנוסה שיכולה לעשות הרבה מאוד נזק", אמרו תחילה אצל הצהובים על יריבתם שעדיין מחכה לשחרור של אדאמה סונוגו מאיטליה. בקבוצה רואים במפגש כמשחק מוקש ו"בטח באולם ביתי כמו של הפועל חולון", כאשר חולוניה מגיעה למפגש לאחר ההפסד במחזור הליגה האחרון למכבי ראשון לציון וכשיש לה משחק מול ריטאס וילנה ביום שלישי (19:30). 

לקראת המחזור ה-14 במועדון מבהירים: "באים לשחק חזק. אין לנו פריבילגיה להפסיד או להיראות לא טוב. אנחנו באים אחרי ניצחון גדול מאוד נגד ז'לגיריס ומאמץ גדול מאוד". כזכור, המשחק מול ז'לגיריס קובנה הסתיים לו לפני פחות מ-48 שעות על קבוצת ההגנה השנייה בטיבה במפעל, ניצחון שעצר רצף של שלושה הפסדים בתחרות הבכירה של אירופה.

קטש: "הקבוצה נבנתה על דומיננטיות ישראלית"

הצהובים נמצאים בתקופה מאתגרת במיוחד ביורוליג כאשר ארבעה מתוך חמשת המחזורים הקרובים הם למעשה שבועות כפולים וכשארבע היריבות, צמד היווניות, ולנסיה והכוכב האדום בלגרד מדורגות בעשירייה הראשונה. יחד עם זאת, בקבוצה לא מסתכלים מעבר למשחק הקרוב והם מסכמים לגבי המשחק מול הפועל חולון היום: "צריכים לשנס מותניים, כל משחק יכול לקבוע את העתיד של הביתיות שיש לה משמעות מאוד גדולה".

כזכור, צמד התל אביביות מחזיקות באותו מאזן שווה, כך שמרווח לטעויות אין באמת ובכל הנוגע למקום הראשון, הקבוצה שמסיימת במקום הראשון גם מחזיקה ביתרון הביתיות לכל אורכו של הפלייאוף בליגה, דבר שמכבי ת”א השיגה בשנים האחרונות בכל פעם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */