כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
71%1716-183921הפועל ת"א1
68%1850-202022מונאקו2
67%1675-172221פנרבחצ'ה3
64%1830-191022ריאל מדריד4
64%1851-190222ברצלונה5
64%1879-197522ולנסיה6
62%1754-187021אולימפיאקוס7
59%1869-191522פנאתינייקוס8
55%1808-193122ז'לגיריס9
55%1867-189122הכוכב האדום10
50%1815-181322וירטוס בולוניה11
50%1879-188122אולימפיה מילאנו12
45%1930-187922דובאי13
41%2028-196622מכבי ת"א14
36%1992-192622באסקוניה15
36%1855-175122באיירן מינכן16
33%1938-189121פאריס17
27%1921-174422ליון וילרבאן18
27%1983-174822פרטיזן בלגרד19
27%1911-177722אנדולו אפס20

"התוכנית שלנו הייתה כמעט מושלמת בחצי השני"

למרות היכולת הרעה, איטודיס שמח אחרי ה-73:81 על וילרבאן: "מעריך את איך שחזרנו, האינטנסיביות הייתה מההתחלה". בראיינט: "מתרכזים בלהשתפר כל יום"

|
כריס ג'ונס בפעולה (הפועל ת
כריס ג'ונס בפעולה (הפועל ת"א)

היכולת לא הרשימה בשום צורה לאורך כל המשחק, אבל בסופו של דבר הפועל תל אביב רשמה את הניצחון ה-15 שלה עונה ביורוליג אחרי 21 משחקים כשהערב (שישי) היא ניצחה 73:81 את וילרבאן בליון, זאת אחרי שכמו במשחק הקודם בין שתי הקבוצות גם הפעם האדומים חזרו מפיגור דו ספרתי וניצחו בתום מותחן.

דימיטריס איטודיס אמר: “אני מעריך את איך שחזרנו, אני מברך את השחקנים שלי. היינו חייבים לשנות את מה שעשינו במחצית, ראינו וידאו ושינינו, רצינו לדייק בהתקפה ובהגנה הייתה תוכנית והיא עבדה, אבל 50 הנקודות בחצי השני מראות איך רצינו לתקוף. אף פעם לא איבדנו תקווה והאמון במה שאנחנו עושים כקבוצה, גם כשהיינו בפיגור דו ספרתי”.

“הגבנו ואני מברך את השחקנים על זה. שינינו את האינטנסיביות, אבל היא הייתה שם בצד ההגנתי, היינו צריכים רק לדייק בהתקפה ועשינו את זה. הייתה תוכנית והיא הייתה כמעט מושלמת במחצית השנייה והגיע לנו לנצח”, סיכם היווני.

אלייז’ה בראיינט הוסיף: “בסופו של דבר מצאנו דרך לבצע עצירות, זו קבוצה טובה ומצאנו איך לעצור אותה בהגנה ודרך זה קלענו. ההגנה הובילה אותנו להתקפה, דבקנו לתוכנית המשחק וזה עבד. המטרה היא להיות מנהיג בסוף העונה, אנחנו רק מתרכזים בלהשתפר משבוע לשבוע”.

