דה קולו כיכב בבכורה, פנרבחצ'ה גברה על ולנסיה

כשהפעם אין מחזור כפול ורק משחק אחד, המחזור ה-22 ביורוליג ננעל לו היום (שישי) עם שני משחקים מלבד המפגש של הפועל תל אביב נגד ליון. תחילה פנרבחצ’ה גברה 79:82 על ולנסיה, ובהמשך המשחק המרכזי של המחזור כאשר ריאל מדריד תארח את ברצלונה לקלאסיקו הגדול ב-21:45.

פנרבחצ’ה – ולנסיה 79:82

אלופת אירופה החזיקה ברצף של ארבעה ניצחונות רצופים ביורוליג עד שהפסידה במחזור האחרון לדובאי, אז היא התאוששה מזה בגדול עם ניצחון חשוב מאוד במשחק צמרת באולם הביתי שלה. בעקבות הניצחון, הטורקים הגיעו ל-14 ניצחונות לצד שבעה הפסדים, ורק משחק חסר שיש להם מונע מהם לעקוף את היריבה. האורחת במגמת ירידה ועם הפסד שני ברצף במפעל היוקרתי, כאשר ננדו דה קולו התחבר מהר לחברים החדשים שלו עם 00 נקודות כדי להוביל את המנצחת.