יום שישי, 16.01.2026 שעה 22:02
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
70%1643-175820הפועל ת"א1
68%1850-202022מונאקו2
67%1771-184121ברצלונה3
67%1797-189621ולנסיה4
65%1596-164020פנרבחצ'ה5
62%1769-183021ריאל מדריד6
62%1754-187021אולימפיאקוס7
59%1869-191522פנאתינייקוס8
55%1808-193122ז'לגיריס9
55%1867-189122הכוכב האדום10
50%1815-181322וירטוס בולוניה11
50%1879-188122אולימפיה מילאנו12
45%1930-187922דובאי13
41%2028-196622מכבי ת"א14
36%1992-192622באסקוניה15
36%1855-175122באיירן מינכן16
33%1938-189121פאריס17
29%1840-167121ליון וילרבאן18
27%1983-174822פרטיזן בלגרד19
27%1911-177722אנדולו אפס20

דה קולו כיכב בבכורה, פנרבחצ'ה גברה על ולנסיה

הכוכב הצרפתי רשם בכורה מחודשת אצל אלופת אירופה והבריק עם 16 נק', קבוצתו ניצחה 79:82 את הספרדים בקרב הצמרת ורק בגלל משחק חסר לא עקפה אותה

|
ווייד בולדווין בפעולה (IMAGO)
ווייד בולדווין בפעולה (IMAGO)

כשהפעם אין מחזור כפול ורק משחק אחד, המחזור ה-22 ביורוליג ננעל לו היום (שישי) עם שני משחקים מלבד המפגש של הפועל תל אביב נגד ליון. תחילה פנרבחצ’ה גברה 79:82 על ולנסיה, ובהמשך המשחק המרכזי של המחזור כאשר ריאל מדריד תארח את ברצלונה לקלאסיקו הגדול ב-21:45.

פנרבחצ’ה – ולנסיה 79:82

אלופת אירופה החזיקה ברצף של ארבעה ניצחונות רצופים ביורוליג עד שהפסידה במחזור האחרון לדובאי, אז היא התאוששה מזה בגדול עם ניצחון חשוב מאוד במשחק צמרת באולם הביתי שלה. בעקבות הניצחון, הטורקים הגיעו ל-14 ניצחונות לצד שבעה הפסדים, ורק משחק חסר שיש להם מונע מהם לעקוף את היריבה. האורחת במגמת ירידה ועם הפסד שני ברצף במפעל היוקרתי, כאשר ננדו דה קולו התחבר מהר לחברים החדשים שלו עם 00 נקודות כדי להוביל את המנצחת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */