ברעם: יש למצוא את המקורות למימון ה-VAR

זעם רב בהפועל נוף הגליל על צוות השיפוט לאחר המשחק הערב באיצטדיון הברפלד, שהסתיים בתוצאת תיקו 0:0 עם הפועל ראשון לציון. השופט, הרחיק את ג׳ניה ברקמן וחמידו דיאלו, בשני כרטיסים אדומים שלטענת המועדון לא היו ולא נבראו, כאשר לבסוף הצליחה הקבוצה של אלון זיו לחלץ נקודה.

״נוף הגליל חוותה היום תצוגת שיפוט אומללה מצד השופט המרכזי והקוון שלו. אנחנו נדרוש תשובות והסברים על רמת השיפוט היום מאיגוד השופטים״, אמר בזעם היו״ר גיל ברעם ל-ONE.

״אנחנו חווים כל שבוע טעויות שיפוט גדולות שמשפיעות בצורה דרמטית על הליגה. לצערי במידה ולא יכניסו ואר לליגה הלאומית, היורדות והעולות יקבעו ע״י השופטים ולא ע״י הקבוצות על המגרש״, הוסיף, ״הגיע הזמן להתייחס לליגה הלאומית בצורה הכי מקצועית ולמצוא את המקורות למימון הואר״, סיכם ברעם.