יום שישי, 16.01.2026 שעה 00:11
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
76%3786-401634דטרויט פיסטונס
63%3837-410735בוסטון סלטיקס
60%4039-412635פילדלפיה 76'
59%3896-399934ניו יורק ניקס
57%4187-422437טורונטו ראפטורס
55%4467-455138קליבלנד קאבלירס
51%4051-404635אורלנדו מג'יק
51%4137-416735מיאמי היט
50%4320-423136שיקגו בולס
47%4518-449938אטלנטה הוקס
42%4159-402336מילווקי באקס
36%4148-417936שארלוט הורנטס
29%3876-371134ברוקלין נטס
26%4311-394835וושינגטון וויזארדס
22%4420-410337אינדיאנה פייסרס
 מערב 
83%3796-421635אוקלהומה ת'אנדר
70%4346-454237דנבר נאגטס
68%4263-445537מינסוטה טימברוולבס
65%3826-397834סן אנטוניו ספרס
64%3651-390133יוסטון רוקטס
61%3840-380833לוס אנג'לס לייקרס
60%3916-404135פיניקס סאנס
57%4174-430037גולדן סטייט ווריורס
46%4388-429537פורטלנד בלייזרס
42%4033-400636לוס אנג'לס קליפרס
39%4193-411836ממפיס גריזליס
38%4296-416037דאלאס מאבריקס
36%4561-433836יוטה ג'אז
30%4453-408837סקרמנטו קינגס
26%4759-447139ניו אורלינס פליקנס

אורלנדו גברה 111:118 על ממפיס בגרמניה

במשחק שנערך בברלין, המג'יק הצליחו לגבור על הגריזליס בזכות דאבל-דאבל ענק של באנקרו, ואגנר ובלאק בלטו גם כן. משחק גדול של ג'קסון לא הספיק מנגד

|
דזמונד ביין עולה לסל (רויטרס)
דזמונד ביין עולה לסל (רויטרס)

בפעם הראשונה לעונה הזו, אורלנדו מג’יק והממפיס גריזליס נפגשו הערב (חמישי) בברלין וסיפקו מאבק מותק עד לרגעי הסיום, כשעם הבאזר הבטיחו המג’יק את הניצחון 111:118 שמיצב אותם במקום השישי המוביל לפלייאוף בסיום העונה הסדירה, כשאנחנו עברנו את חציה.

משחק אדיר של פאולו באנקרו, שסיים עם דאבל-דאבל מפלצתי (26 נקודות ו-13 ריבאונדים), אנטוני בלאק (21) ופרנץ ואגנר (18 נקודות ו-9 ריבאונדים), הספיק למג’יק נגד ג’ארן ג’קסון ג’וניור שסיפק 30 נקודות בצד השני, עם 12 מ-22 מהשדה.

אחרי שברבע הראשון הגריזליס הובילו ב-16 הפרש ברבע השני הפער אף גדל ל-20. אורלנדו התעוררה ברבע השלישי והצליחה לקחת את ההובלה, ועל אף דקות סיום מותחות באובר ארנה, הצליחו להפיל את היריבה מהרגליים ולהשיג את הניצחון.

