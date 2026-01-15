יום שישי, 16.01.2026 שעה 00:10
כדורגל ישראלי

טוואטחה: לחזור לסמי עופר יהיה מרגש מאוד

מאמן כפר קאסם דיבר אחרי ההעפלה לרבע הגמר: ״כבר מהבוקר קיבלתי טלפונים על האפשרות לשחק נגד חיפה. אני מאמן צעיר ויש לי עוד לאן להתקדם ולהתפתח״

|
טאלב טוואטחה (אופיר מגדל)
טאלב טוואטחה (אופיר מגדל)

מ.ס כפר קאסם, המשיכה הערב בעונה החלומית שלה, שהחלה בכלל עם איסור העברות וחששות להסתבך בתחתית, כשגברה 0:1 על הפועל כפר סבא והעפילה לשלב רבע גמר גביע המדינה שם תפגוש את מכבי חיפה.

עבור המאמן טאלב טוואטחה, יהיה זה מפגש מרגש והוא יחזור לסמי עופר, שם ישחק נגד המועדון הירוק בו גדל. עוד לפני זה, ל-ONE נודע שהקבוצה מצמרת הלאומית קרובה לסיכום עם קשרה של מ.ס קרית ים, לידור כהן. 

״לב והקרבה זה מה שצריך בגביע. גביע הוא משחק של 90 דקות וצריך הקרבה מזל ולחימה. לפעמים פחות כדורגל, אבל הגענו למצבים שלנו ויכולנו לעקוץ בעוד גול או שניים ועשינו 0:1 מתוק. אבל אני גאה בשחקנים שלי אחד אחד ומגיע להם שאפו ענק״, אמר בסיום המאמן המאושר טאלב טאווטחה.

טאלב טוואטחה: מרגש לפגוש את מכבי חיפה

״העפלה לרבע הגמר בעונת הבכורה שלי כמאמן? אני בעולם הכדורגל 20 שנים והוא תמיד לימד אותי שאתה לא יודע איפה אתה מתחיל ולא יודע איפה אתה מסיים. הכדורגל לא מפתיע אותי, אני מאמן צעיר שיש לו עוד הרבה מה ללמוד. יש לי צוות מאוד צעיר, איש המקצוע הכי מבוגר הוא 42. אנחנו לומדים אחד מהשני, אני אישית מאמין בעבודת צוות ואני מקווה שזו רק ההתחלה עבור הצוות הצעיר הזה ויהיה לו לאן להתקדם״.

החזרה שלו לסמי עופר: ״כבר מהבוקר שהתפרסמה ההגרלה קיבלתי הרבה הודעות וטלפונים וקשה להתנתק מזה. אין לאן לברוח, גדלתי במחלקת הנוער של מכבי חיפה ושיחקתי במדיה בבוגרים עשר שנים. יהיה די מרגש, אבל עד אז יש לנו שבועיים וחצי והרבה משחקים בליגה. כבר ביום שני יש לנו משחק מול מכבי פ״ת, הקבוצה הכי איכותית בליגה ואנחנו צריכים לבוא ולהמשיך את העונה הטובה שלנו״.

שחקני כפר קאסם חוגגים (אופיר מגדל)שחקני כפר קאסם חוגגים (אופיר מגדל)

עסקת נואף בזיע: ״לא הודיעו לי עוד שהעסקה נסגרה סופית. נואף איתנו וישחק נגד מכבי פ״ת אם יישאר. אם יהיו התפתחויות ויגידו לי משהו אחר אז זה ישתנה. אני מאוד מאמין בכל שחקן בסגל והדבר המיוחד במועדון שלנו השנה הוא שיש לנו סגל שרוצה ללמוד״.

״סגל שהאיכות שלו הולכת וגדלה ממשחק למשחק. נואף נראה טוב יותר ממשחק למשחק ובגלל זה הוא מתקדם. אני מקווה בשבילו שתהיה לו הצלחה ושימשיך בדרך שלו בין אם יישאר אצלנו ובין אם יילך״.

