נחמני ובאיה סומנו, בבני יהודה מרוצים מהצעירים

בבני יהודה מרגישים שיפור ביכולת ובתוצאות בתקופה האחרונה תחת אלי לוי, כאשר שלשום, העפילה הקבוצה לרבע גמר גביע המדינה והבוקר (חמישי) נקבע כי תפגוש למשחק חוץ את בית”ר ירושלים. מחר, מצפה לקבוצה מפגש מול האקס מסאי דגו והפועל רמת גן.

בינתיים, כפי שפרסמנו, במועדון מתכננים שינויים נרחבים בסגל, במסגרת חלון ההעברות שנפתח אתמול. לצד גל השחרורים המתקרב, בקבוצה סימנו כבר שני שמות אשר מועמדים לחיזוק הקבוצה, כך נודע ל-ONE.

מדובר בשחקן ההתקפה, אוראל באייה, אשר לא זוכה לדקות משחק רבות בהפועל ירושלים ובחלוץ, סתיו נחמני, ששיחק אצל אלי לוי באשדוד. במועדון בונים על הקשרים הטובים של המאמן עם אשדוד ועם השחקן, במה שיכול לסייע במעבר כשלגבי באייה, מדובר באחד השחקנים המשמעותיים של עירוני רמת השרון אשתקד בליגה הלאומית.

טייריס אסאנטה מנסה להתנער מאוראל באייה (רדאד ג'בארה)

במקביל, במועדון רואים סיפוק רב מהשתלבותם של שחקני קבוצת הנוער, אורי חסאן ומיכאל פיסטינר, במשחק שמינית גמר גביע המדינה. השניים עלו כמחליפים במהלך המשחק והציגו דקות איכותיות, ביטחון וחיבור מצוין עם הקהל הכתום.

בבני יהודה מציינים כי מדובר בשני שחקנים שמככבים כבר תקופה ארוכה בקבוצת הנוער, והצטרפו למועדון לפני מספר שנים במסגרת עבודת סקאוטינג ממוקדת ועמוקה של המערכת, מהלך שמוגדר במועדון כ”גניבה שקטה” ממועדונים גדולים.

“לא בכל יום גדלים בבני יהודה שחקנים כאלה. אלו שחקנים שמובילים את קבוצת הנוער, וכשהם מקבלים דקות גם בקבוצה הבוגרת, רואים מיד את האיכות והאופי. לזהות אותם מוקדם, להביא אותם ממועדונים גדולים ולגדל אותם נכון, זו בדיוק הדרך שלנו”, אמר גורם בכיר.

שחקני בני יהודה בטירוף (שחר גרוס)

חסאן, שהצטרף לבני יהודה ממכבי תל אביב, ופיסטינר, שהגיע ממכבי פתח תקווה, זוכים להערכה רבה במערכת ונחשבים לפירות של עבודת הסקאוט והפיתוח של המועדון. בבני יהודה מאמינים כי המשך השילוב שלהם בקבוצה הבוגרת הוא חלק בלתי נפרד מהחזון המקצועי ומהעתיד הקרוב של המועדון.