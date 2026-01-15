נבחרת המזחלות תוכל להשתתף באולימפיאדת החורף

הוועד האולימפי בישראל בשיתוף עם מנהלת הספורט ההישגי הגיע להחלטה לאשר לנבחרת המזחלות של ישראל Reallocation ראשון במידה וידורגו מקום אחד מחוץ לדירוג הנדרש לקריטריון האולימפי למשחקי החורף.

נבחרת המזחלות של ישראל, המורכבת מההגאי האולימפי AJ (אדם ג'רמי) אדלמן ומספורטאים, אתלטים מצטיינים במקצועות הקיץ - איתמר שפרינץ, מנחם חן, אורי זיסמן, וורד פאוארש ועומר כץ, סיימה את המרוץ לקריטריון האולימפי במזחלות (Bobslay) עם ממוצע דירוגים מוצלח.

לאחר ניתוח מקצועי מעמיק ההערכה המקצועית בוועד האולימפי ובאיגוד המזחלות שהצוות עשוי להתברג בין 20 הראשונים בתחרות הרביעיות במשחקי החורף האולימפיים מילאנו-קורטינה בחודש הבא. ההערכה היא שנבחרת המזחלות תסיים בדירוג ה-29 כאשר 28 נבחרות זוכות בכרטיס ההשתתפות למשחקים.

בישיבת מנהלת הספורט ההישגי שהתקיימה אתמול, הוחלט באופן מיוחד לאשר לאיגוד העולמי, שישראל תאפשר לקבל את כרטיס הכניסה למשחקים במידה ואחת מהנבחרות בעלות הקריטריון תוותר על ההשתתפות אם מטעמי פציעה או מטעמים אחרים. מכלול הנימוקים לאישור זה נובע מעקומת ההתקדמות המשמעותית שהנבחרת הישראלית עשתה בחודשים האחרונים ומהניתוחים המקצועיים לצד החשיבות הרבה בייצוג ישראלי רחב במשחקים האולימפיים.

עד כה עשו את הקריטריון חמישה ספורטאים במקצועות ההחלקה על הקרח, הסקי האלפיני, הסקלטון והקרוס קאונטרי ובמידה ותצטרף נבחרת המזחלות, המשלחת הכוללת תמנה תשעה ספורטאים – שתי ספורטאיות ושבעה ספורטאים. את המשלחת תוביל ירדן הר לב, סמנכ"לית החינוך וקשרי החוץ של הוועד האולימפי שמובילה את ניהול פעילות החורף לאורך כל המחזור האולימפי.

האישור ל-Reallocation הינו רק למחליף ראשון. המשמעות היא שאם הנבחרת תדורג במקום ה-30, גם אם שתי נבחרות יוותרו, היא לא תוכל להשתתף במשחקים.

גילי לוסטיג, מנכ"ל הוועד האולימפי בישראל: משחקי החורף במילאנו-קורטינה שיפתחו ב-6.2 מהווים הזדמנות להופעה ישראלית מכובדת על הבמה הגדולה בעולם ספורט החורף. משלחת המזחלות בראשותו של AJ אדלמן עשתה התקדמות מרשימה בשבועות האחרונים ואחרי ניתוחים מקצועיים רבים ומתוך הערכה רבה לתהליך המקצועי המצוין שנעשה, הוחלט פה אחד לאפשר reallocation למקום אחד בדירוג העולמי. אנחנו גאים במשלחת האולימפית המתהווה ובספורטאים וממתינים בציפיה להנפת דגל ישראל במילאנו ולהופעת הספורטאים שלנו ולהצלחתם”.