רכש חדש: הפועל עכו החתימה את אנסוני פריאס

הפועל עכו הודיעה על החתמתו של החלוץ הפנמי, אנסוני פריאס, אשר חתם היום (חמישי) במועדון עד תום העונה, עם אופציה לעונה נוספת. ההחתמה בוצעה באמצעות סוכנו, רפי אפשטיין, ונחשפה לראשונה ב-ONE.

‎פריאס (24), חלוץ מרכזי, מצטרף לקבוצה בהשאלה מקבוצת אלינסה מפנמה. בעונה הנוכחית שיחק בהפועל חדרה, שם כבש ארבעה שערים והפגין יכולת התקפית מרשימה.

‎צחי נקש, נשיא המועדון, לאחר החתימה: “אנסוני הוא שחקן עם פוטנציאל גבוה, כוח ומהירות, ואנו מאמינים שהוא יתרום רבות לחלק ההתקפי של הקבוצה במאבקינו העונה. שמחים לצרף אותו למשפחת הפועל עכו ומאחלים לו הצלחה רבה”.

‎שמוליק אמירה, מנכ”ל המועדון: “עקבנו אחרי פריאס תקופה ארוכה, והוא מתאים מקצועית ואישיותית לדרך של המועדון. אני בטוח שהוא ישתלב במהרה ויעזור לקבוצה”.

‎אנסוני פריאס לאחר החתימה: “אני נרגש להצטרף להפועל עכו, מועדון עם שאיפות גדולות. אעשה הכול על המגרש כדי לעזור לקבוצה ולהחזיר באמון שניתן בי”.

בתוך כך, כפי שפרסמנו, כחלק מעסקת נואף בזיע למכבי פתח תקווה, מ.ס כפר קאסם צירפה את אנס סרסור, ליאם שחר ואילי צעירי בהשאלה. גם נועם דודיק השוער מצטרף מעירוני אשדוד וכך גם גוטפריד מהפועל נוף הגליל. גם הפועל ראשון לציון התחזקה, כשצירפה את הבלם בן ה-27, עומרי לוזון, שהגיע ממכבי פתח תקווה וחזר לקדנציה שלישית במועדון.