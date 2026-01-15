"בית"ר י-ם? הוכחנו ששתי הקבוצות מרתקות"

בשיאה של עונה מדהימה בליגה, הפועל פתח תקווה נעצרה עם הפסד בגביע המדינה כשהודחה דווקא למכבי בני ריינה, אבל הפנים כבר קדימה. המלאבסים ינסו לרשום ניצחון חמישי ברציפות במפעל המרכזי כשהם יפגשו את לא אחרת מבית”ר ירושלים ביום שבת ב-15:00. לקראת המפגש, המאמן עומר פרץ דיבר לקראת המפגש במסיבת עיתונאים. בנושא אחר, בהפועל פ”ת הנחיתו למבחנים את שחקן הכנף יאן כריסטוף מחוף השנהב, ששיחק בליגה השנייה במולדתו.

פרץ פתח: “אכזבה מהצד שלנו שלא הצלחנו להעפיל לרבע גמר גביע המדינה, אבל מסתכלים קדימה כי אין זמן בשבועות כאלו, באמת חבל על המשחק הזה נגד ריינה אבל כל כולנו ליום שבת נגד בית”ר, משחק סופר מעניין עבור שתי הקבוצות, משחק גדול. ג’וסלין טאבי? אנחנו תלויים באוויר עם המצב הזה, הוא עם פציעה ונמתין כמה ימים כדי לראות מה יקרה. לאחר מכן נוכל לומר, אם הכל יסתדר אז נוכל לקבל קצת אוויר בפן הכלכלי ולהתחזק”.

עוד אמר: “קשה מאוד לתפוס את האנשים, יש ערפל סביב הדבר הזה עם טאבי. הוא ראה אבחון עם רופאים אחרים שראו דברים אחרים, מעריך שעוד כמה ימים, גג שלושה ארבעה אולי חמישה ימים. צר לנו עליו כי באמת מהבחינה שלו אפשר להבין את התסכול, זה שחקן שבראש שלו סגור בסלטיק וזה לא קורה אז אני משער שהוא במצב נפשי קצת ירוד, אבל הוא בחור חזק בנפש ועוד יגיע רחוק בעתיד”.

שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (רדאד ג'בארה)

לגבי הסגל: “הפצועים יחזרו בסופו של דבר, גם יונתן וגם תומר אלטמן, הם לקראת סיום מבחינת הפציעות, מאמין שיחזרו בקרוב, והסגל טוב, אבל מצב הפצועים נורא קצר, ברגע שכולם יחזרו נחזור להיות עם רגליים ואפשרויות בכל התפקידים, אבל ינואר זה לא רק לפצועים, זה להכניס דם חדש לשחקנים שפה כל העונה, זה לא כל לסחוב עד מאי באותו סגל. מקווה מאוד שנוכל להזרים פה דם חדש בשביל הרענון עד סוף העונה”.

פרץ המשיך: “אני חושב שהוכחנו מתחילת הסיבוב שאנחנו עושים דברים אחרת, יותר בוגרים, יותר קטלניים מבחינת כיבוש השערים וגם מבחינת ספיגות, הסיבוב הזה קודם ולמדנו מהראשון. באים לקבוצה שהיא איכותית מאוד ויכולה להעניש בכל סיטואציה, צריך ריכוז לאורך כל המשחק, ולדעת להגיב לטעויות ולמה שמתרחש, כי בית”ר איכותית והאווירה לא תיתן רגע של מנוחה באף שלב, משחק מרתק”.

על ברק יצחקי: “יש חשיבה, יש הרבה מאמנים איכותיים בליגה, במיוחד ברק שנמצא מולנו במשחק הזה. הרבה רעיונות, גם הגנתית, גם התקפית, צריכים להיות ערוכים, לפעמים משחקים כאלו לא נופלים על טקטיקה או משהו כזה, הרבה ריכוז, הרבה אחד על אחד, הרבה יכולות אישיות, וזה מה שעושה את המשחקים האלה גדולים, שתי הקבוצות הוכיחו שהן מרתקות ושוות צפייה. להרוס לחבר טוב? שיחקתי אתמול עם הילד שלי רמי ולילד שלי הרסתי את הניצחון, מי שעומד מולי ואני יכול לנצח אז זה לא משנה אם זה חבר טוב או הילד שלי, אנחנו ספורטאים ובאים לנצח. אחבק לפני ואחרי, אבל יש רצון לנצח”.

ברק יצחקי (אורן בן חקון)

אוראל דגני דיבר גם הוא: “להוציא את הגביע עשינו רצף מאוד יפה, מקווים להמשיך בזה ולעשות משחק טוב. מבאס מאוד מה שקרה בגביע, רצינו עונה טובה גם שם, אבל זה נגמר. בעזרת השם אפשר לסיים בפלייאוף העליון, אנחנו רוצים ועושים עונה טובה, היו גם תוצאות לא טובות בדרך, אבל המשכנו בשלנו עם כדורגל טוב ואני מקווה למשחק טוב נגד בית”ר”.

עוד אמר: “יש לחץ בבית”ר מהשנייה הראשונה, ככל שעובר הזמן יש יותר לחץ זה ברור, אבל אני לא בבית”ר, אני בהפועל פתח תקווה. אני מאוד נהנה כאן, שמח מהבחירה שלקחתי, מרגיש מוערך, כיף לי וזה מה שחשוב. אנחנו קבוצה קצת יותר חכמה מאז המשחק הקודם נגד בית”ר, יש פה כאלה שזו עונה ראשונה שלהם בליגה הזו, ונבוא למשחק הזה מוכנים”.

דגני המשיך: “מה שהמאמן יבחר להביא זה שיקול שלו, אני ממשיך בשלי ומקווה להמשיך להיות טוב. מה מיוחד בהפועל פ”ת העונה? אני חושב שזה מועדון שנותן לך הרבה, מתקן אימונים מצוין, צוות מקצועי שבאמת אחד הטובים שהיו לי, הוא מאוד רעב ורוצה להצליח, עושה דברים נהדרים, וגם הקבוצה לא נוריד מאף שחקן, כולם רוצים לגדול, יש פה המון מוכשרים. הבישול? אני חושב שאני שחקן שתמיד חושב קדימה, הראתי את זה המון בקריירה”.