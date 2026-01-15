רוצה להישאר בליגה: רקוניאץ' חתם בהפועל י-ם

הפועל ירושלים לא ויתרה על העונה הזו. האדומים מהבירה אמנם מתחת לקו האדום, אך עדיין יודעים שיש עוד המון משחקים ויש על מה להילחם כדי להישאר בליגה, ובינתיים עושים מה שצריך כולל להביא שחקנים. אז היום (חמישי) הקבוצה הודיעה רשמית על צירופו של החלוץ מרקו רקוניאץ’, שעל מועמדותו נחשף לראשונה כאן ב-ONE.

החלוץ בן ה-25 ממונטנגרו/סרביה נחת בעמק הארזים, עד תום העונה עם אופציה. הקבוצה הודיעה: “עם פתיחת חלון ההעברות של ינואר, הפועל ירושלים שמחה לצרף לשורותיה את מרקו רקוניאץ'. השחקן נחת שלשום בארץ, עבר אתמול את הבדיקות הרפואיות וחתם על חוזהו, וערך אימון ראשון בעמק הארזים”.

החלוץ בן ה-25, בעל השליטה בכדור, משחק הראש והסיומת הנקייה, שיחק בנבחרות מונטנגרו וגדל בקבוצת צ'וקאריצ'קי הסרבית. בגיל 19 ידע את עונת הפריצה כשהבקיע בשורותיה 11 שעריה. בסוף העונה נמכר לספרטק מוסקבה ב-2.5 מיליון יורו, וממנה הושאל לכוכב האדום בלגרד, באצ'קה טופולה ודיושג'ר ההונגרית.

רקוניאץ' אמר: "אני שמח מאוד לחתום במועדון. אני מודע לכך שהמצב בטבלה כרגע לא נעים, אבל אני מאמין בקבוצה הזו, בצוות ובשחקנים שפגשתי, וביכולת שלי לתרום בעבודה קשה ובשערים כדי שנצא מהתחתית. מחכה לפגוש את האוהדים האדומים בשבת. יאללה הפועל”.