"זו לא השנה שלה, חיפה תדע להרים את עצמה"

זה לא היה הכי קל וממש לא טיול בפארק, אבל בסופו של דבר בגביע הכי חשוב לעבור ואת זה בדיוק עשתה מכבי חיפה. הירוקים הגיעו למפגש ברמת גן נגד הפועל רעננה מהליגה הלאומית, ולבסוף גיא מלמד עשה את ההבדל בתוספת הזמן כדי לתת 0:1 ואת הכרטיס לרבע הגמר. אקס הקבוצה מהכרמל, אייל משומר, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום”.

מחר טורניר הוקרה להלומי קרב שאתה חלק מהמארגנים שלו, מה אתה יכול לומר לנו על זה?

”פנו אלינו הלומי הקרב והם רצו לעשות משחק מול המועדון שלנו, מכבי הוד השרון. נעננו בחיוב ורצינו לקיים את המשחק בהוד השרון אבל העירייה לא שיתפה פעולה”.

למה לא שיתפה פעולה?

”כל מיני תככים פנימיים של העירייה, עצוב מאוד שמתעסקים בפוליטיקה ולא בדבר כזה מבורך. לא צריך לערבב דברים כאלה ולצערנו זה מה שקרה. פנינו לעיריית כפר סבא שפתחה לנו את הלב ודאגה לנו לכל מה שצריך ואנחנו מקיימים מחר את המשחק”.

אייל משומר (עמרי שטיין)

יחד עם אביחי ידין?

”נכון”.

למה הוא נרתע מהתקשורת?

”זה עוד מהתקופה שהוא היה שחקן. הוא בן אדם צנוע שפחות אוהב להתראיין”.

אתה עוקב אחרי מכבי חיפה?

”קצת, מדי פעם”.

ומה אתה חושב?

”שהשנה זה לא השנה שלהם, אבל מועדון כמו מכבי חיפה יידע להרים את עצמו”.

אביחי ידין (ראובן שוורץ)

אתה רואה את עצמך משתלב שם בעתיד?

”יש לנו את הפרויקט שלנו שזה מכבי הוד השרון, אני רוצה להתעסק בנושא הזה. אני לא רוצה לאמן קבוצה בוגרת, אבל לא שולל תפקיד כזה או אחר במועדון, אני תמיד פתוח”.

מכבי חיפה שיחקה אתמול באצטדיון רמת גן, שם כבשת גול בחצי הגמר מול מכבי נתניה, אחד היפים שלך. איך הזיכרונות שלך מהגביע?

”ספציפית אז הגענו לגמר והפסדנו. היה פנדלים באותו גמר מול מכבי נתניה, וכשבעטתי את הפנדל קרעתי את הארבע ראשי ולא יכולתי לשחק בגמר, זה היה מאוד מאכזב. בסופו של דבר הפסנו בגמר”.

מכבי חיפה הנוכחית מסוגלת להגיע לגמר?

”בגביע זה חוקים שונים. צריך לבוא בשיא המוטיבציה והמוכנות לכל משחק ואפשר לעשות את זה, אני מאחל להם בהצלחה. אני יודע מה זה לקחת גביע אחרי שלקחנו אחרי 18 שנה שלא זכינו, זו הייתה חוויה מטורפת ואני מאחל לכל שחקן להגיע למעמדים האלה ולחוות את זה”.