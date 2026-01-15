יום חמישי, 15.01.2026 שעה 15:51
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

"זו לא השנה שלה, חיפה תדע להרים את עצמה"

שחקן העבר של הירוקים, אייל משומר, ב"שיחת היום": "בגביע הכל יכול להיות". על עצמו: "לא רוצה לאמן קבוצה בוגרת, אך לא שולל להשתלב בתפקיד אחר"

|
שחקני מכבי חיפה חוגגים (שחר גרוס)
שחקני מכבי חיפה חוגגים (שחר גרוס)

זה לא היה הכי קל וממש לא טיול בפארק, אבל בסופו של דבר בגביע הכי חשוב לעבור ואת זה בדיוק עשתה מכבי חיפה. הירוקים הגיעו למפגש ברמת גן נגד הפועל רעננה מהליגה הלאומית, ולבסוף גיא מלמד עשה את ההבדל בתוספת הזמן כדי לתת 0:1 ואת הכרטיס לרבע הגמר. אקס הקבוצה מהכרמל, אייל משומר, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום”.

מחר טורניר הוקרה להלומי קרב שאתה חלק מהמארגנים שלו, מה אתה יכול לומר לנו על זה?
”פנו אלינו הלומי הקרב והם רצו לעשות משחק מול המועדון שלנו, מכבי הוד השרון. נעננו בחיוב ורצינו לקיים את המשחק בהוד השרון אבל העירייה לא שיתפה פעולה”.

למה לא שיתפה פעולה?
”כל מיני תככים פנימיים של העירייה, עצוב מאוד שמתעסקים בפוליטיקה ולא בדבר כזה מבורך. לא צריך לערבב דברים כאלה ולצערנו זה מה שקרה. פנינו לעיריית כפר סבא שפתחה לנו את הלב ודאגה לנו לכל מה שצריך ואנחנו מקיימים מחר את המשחק”.

אייל משומר (עמרי שטיין)אייל משומר (עמרי שטיין)

יחד עם אביחי ידין?
”נכון”.

למה הוא נרתע מהתקשורת?
”זה עוד מהתקופה שהוא היה שחקן. הוא בן אדם צנוע שפחות אוהב להתראיין”.

אתה עוקב אחרי מכבי חיפה?
”קצת, מדי פעם”.

ומה אתה חושב?
”שהשנה זה לא השנה שלהם, אבל מועדון כמו מכבי חיפה יידע להרים את עצמו”.

אביחי ידין (ראובן שוורץ)אביחי ידין (ראובן שוורץ)

אתה רואה את עצמך משתלב שם בעתיד?
”יש לנו את הפרויקט שלנו שזה מכבי הוד השרון, אני רוצה להתעסק בנושא הזה. אני לא רוצה לאמן קבוצה בוגרת, אבל לא שולל תפקיד כזה או אחר במועדון, אני תמיד פתוח”.

מכבי חיפה שיחקה אתמול באצטדיון רמת גן, שם כבשת גול בחצי הגמר מול מכבי נתניה, אחד היפים שלך. איך הזיכרונות שלך מהגביע?
”ספציפית אז הגענו לגמר והפסדנו. היה פנדלים באותו גמר מול מכבי נתניה, וכשבעטתי את הפנדל קרעתי את הארבע ראשי ולא יכולתי לשחק בגמר, זה היה מאוד מאכזב. בסופו של דבר הפסנו בגמר”.

מכבי חיפה הנוכחית מסוגלת להגיע לגמר?
”בגביע זה חוקים שונים. צריך לבוא בשיא המוטיבציה והמוכנות לכל משחק ואפשר לעשות את זה, אני מאחל להם בהצלחה. אני יודע מה זה לקחת גביע אחרי שלקחנו אחרי 18 שנה שלא זכינו, זו הייתה חוויה מטורפת ואני מאחל לכל שחקן להגיע למעמדים האלה ולחוות את זה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */