יום חמישי, 15.01.2026 שעה 10:19
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
4117-3718ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3420-2319אספניול5
2925-3119בטיס6
2920-2519סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2324-2519אלצ'ה9
2222-1619ראיו וייקאנו10
2127-2419ריאל סוסיאדד11
2125-1519חטאפה12
2134-1819ג'ירונה13
2030-2419סביליה14
1922-1819אוססונה15
1924-1619אלאבס16
1828-2119מיורקה17
1731-1819ולנסיה18
1430-2118לבאנטה19
1328-919אוביידו20

ה"תליין" של ריאל מדריד: לפני שנים רציתי לפרוש

צמד שערים של חפטה בטאנקור קבר את הקבוצה של אלברו ארבלואה בגביע המלך והעניק לאלבסטה העפלה היסטורית לרבע הגמר: "אני הולך למסגר את החולצה הזאת"

|
חפטה חוגג (IMAGO)
חפטה חוגג (IMAGO)

"זה הדבר הכי גדול שקרה לי בכדורגל. אלו הדברים שאתה חולם עליהם כשאתה ילד. היום זה קרה. אני מאושר בשביל הקבוצה שלי, הם עבדו כמו משוגעים". כך תיאר חפטה בטאנקור, גיבור אלבסטה על כר הדשא, את ההתרגשות שלו אחרי שהשיג את הבלתי נתפס, הדחה של ריאל מדריד מגביע המלך.

צמד השערים שלו, כולל שער דרמטי בזמן תוספת הזמן, הספיק כדי לנצח 2:3 את הקבוצה של אלברו ארבלואה, שלא יכול היה לדמיין פתיחה גרועה יותר לתפקיד, קריסה והדחה מהמפעל. שני השערים שהכריעו את המשחק היו שלו. הראשון, בעזרת אנדריי לונין שלא הציב התנגדות של ממש לבעיטה שלו. השני, במצב של 2:2 ולקראת סיום המשחק, שער באיכות גבוהה במיוחד, לפינה הרחוקה, כשגם הפעם לונין נותר ללא מענה.

"לפני שנים רציתי לעזוב את הכדורגל והיום אני חולם את זה. זה מאוד קשה לעשות את מה שעשינו. הלכנו על הכל. והגיע לנו", הוסיף חפטה, כשהוא מודע לכך שהשיג הישג אפי שמעטים זוכים לו.

שחקני אלבסטה בטירוף (IMAGO)שחקני אלבסטה בטירוף (IMAGO)

מי זה חפטה בטאנקור?

חפטה בטאנקור לבש הפעם את גלימת ה”תליין” של ריאל. הוא נולד בלאס פאלמס ב-6 ביולי 1993, והחל את הקריירה שלו בשורות הרקולס, שם ערך את הופעת הבכורה שלו בעונת 2011/12 כחלוץ מרכזי. במהלך הקריירה המקצועית שלו שיחק במועדונים ספרדיים כמו אלדנסה, ארנדינה ואונטיניינט, וגם יצא להרפתקאות מעבר לים בכדורגל של אוסטריה, רומניה וקפריסין.

החוויה האחרונה שלו מחוץ לספרד הייתה באולימפיאקוס, משם חזר כדי להצטרף לאלבסטה בהשאלה לקראת פתיחת העונה הנוכחית. העונה הוא כבר עומד על 4 שערים ב-18 משחקים בליגת המשנה, ובגיל 32, למרות שהיה גיבור הערב מול ריאל מדריד, הוא עדיין מחפש את הגרסה הטובה ביותר של עצמו: "הייתי צריך את השערים האלה, כי בסוף השבוע החמצתי מצבים מאוד ברורים. החולצה הזו הולכת לילדים שלי. אני הולך למסגר אותה", סיכם חפטה.

