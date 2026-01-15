"בכורה טובה": פיקה עקץ את ארבלואה בהדחה

הזעזוע בריאל מדריד נמשך. ימים ספורים לאחר פיטוריו המפתיעים של צ’אבי אלונסו ומינויו המהיר של אלברו ארבלואה למאמן הקבוצה הבוגרת, הבלאנקוס חטפו מכה קשה נוספת עם הדחה משפילה מהגביע בעקבות 3:2 לאלבסטה, והפעם גם זכו לעקיצה מוכרת מכיוונו של ג’רארד פיקה.

ארבלואה, שהגיע מקבוצת קסטיליה ולקח את המושכות אחרי ההפסד לברצלונה בגמר הסופר קופה, ערך את הופעת הבכורה שלו על הקווים במשחק שמינית גמר גביע המלך מול אלבסטה. אלא שהבכורה הפכה לסיוט: שער דרמטי של חפטה בטאנקו בדקה ה-94 קבע הפסד והדחה מוקדמת, והותיר את ריאל ללא סיכוי לתואר נוסף, השני בתוך ארבעה ימים בלבד.

מי שלא נשאר אדיש היה פיקה. אקס ברצלונה, שכבר ניהל בעבר חילופי דברים מתוקשרים עם ארבלואה, שלח הודעה עוקצנית בקבוצת הוואטסאפ של נשיאי ליגת הקינגס ליג, זמן קצר לאחר שנבחרת ספרד העפילה לחצי גמר מונדיאל האומות של הליגה בברזיל. הדברים נחשפו בשידור חי על ידי הסטרימר ספרסיטו, ששידר את המשחק יחד עם די ג’יי מריו ואדרי קונטררס.

ג'רארד פיקה נגד אלברו ארבלואה (IMAGO)

במהלך החגיגות אחרי הניצחון של ספרד 3:9 על ארצות הברית, אמר ספרסיטו: “‘בכורה טובה, 3:2’, זה מה שג’רארד פיקה כתב עכשיו בקבוצה”. “שזה יופיע בכל כלי התקשורת הלאומיים והבינלאומיים”, הוסיף בצחוק, והבהיר: “פיקה צוחק על אלברו ארבלואה”.

די ג’יי מריו, אוהד ריאל מדריד מוצהר, לא נשאר חייב והגיב לבלם לשעבר של ברצלונה ונבחרת ספרד: “פיקה הוא מת, זה פשוט לא ייאמן”. נכון לעכשיו, פיקה עצמו לא פרסם תגובה פומבית להדחת ריאל מדריד מגביע המלך, אך ההודעה הפרטית כבר דלפה, ועוררה לא מעט הדים.