4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

"הפעם הזרים שהגיעו לא החלטה של אדם אחד"

יואב כץ מרוצה מהרכש של הפועל חיפה, כששני זרים כבר הוחתמו בינואר: "יותר היו מעורבים כולל אני". וגם: מה אמר על גראפי? אלטונשווילי יהיה בסגל

שחקני הפועל חיפה חוגגים (עמרי שטיין)
על רקע הביקורות שיואב כץ הטיח במהלך השנה לא אחת בנוגע לבחירת שחקני הרכש שהגיעו לקבוצה ולא ממש תרמו ושידרגו את הקבוצה כפי שציפה, הבעלים של הפועל חיפה נשמע רגוע יותר בחלון העברות הנוכחי בזמן שהקבוצה צירפה שני זרים חדשים. הבלם איוון קריצ'אק שאמור לנחות בארץ חתם וקודם לכן הוחתם גם הקשר סנדרו אלטונשווילי שאמור להיות בסגל במשחק הקרוב מול קריית שמונה.

הבעלים אמר: “בכדורגל אין ביטחון לגבי שום רכש שמגיע, אבל אם בפעמים הקודמות שהוחתמו זרים זאת הייתה החלטה של בן אדם אחד והייתי מעורב פחות, עכשיו זאת החלטה של כמה אנשים כולל שלי ואני מעורב הרבה יותר. נכנסתי לעובי הקורה לגבי כל אחד מהמועמדים ואני מקווה שהם יתרמו את חלקם”.

על אפשרות צירופו של יואב גראפי לקבוצה בזמן שיש את שני השוערים ניב אנטמן ובנג’מין מצ’יני אמר כץ: “אנחנו עובדים על זה וטרם חשבתי על הסוגיה מה יקרה עם שני השוערים אנטמן ומצ’יני .מדובר בהחלטה לא פשוטה ונצטרך לתת עליה את הדעת”.

הקבוצה עצמה המשיכה בהכנות למשחק הקרוב מול ק”ש במטרה להשיג את כל שלוש הנקודות ולא להפסיד ולהישאב לקרבות התחתית. לדעת כולם ארבע נקודות משני המשחקים הקרובים מול הצפוניים ושבוע לאחר מכן מול מכבי בני ריינה יתנו הרבה שקט להמשך הדרך.

