5 נקודות לדני וולף בהפסד ברוקלין לניו אורלינס

ניו אורלינס (33:10) - ברוקלין (27:11) 113:116

המשחק נפתח בקצב גבוה מצד ברוקלין, שעלתה ליתרון דו ספרתי מוקדם בהובלת איגור דמין, שקלע 17 נקודות עם 5 שלשות, כולל אחת חשובה בדקות הסיום. הפליקנס חזרו בהדרגה למשחק, כשזאיון וויליאמסון הוביל אותם עם 25 נקודות, וטריי מרפי השלישי סיפק ערב התקפי מרשים עם 34 נקודות. ניו אורלינס קיזזה את הפער עד לירידה להפסקה והמשחק נותר צמוד לכל אורכו, כולל שוויון מוחלט בתום הרבע השלישי.

ברבע האחרון נרשמה דרמה גדולה, כשסאדיק ביי היה פקטור משמעותי עם שלשה מכרעת, דאנק לאחר ריבאונד התקפה ושתי קליעות עונשין בדקות הסיום, בדרך ל-12 נקודות. בצד של ברוקלין בלט מייקל פורטר ג'וניור עם 20 נקודות, דרייק פאוול הוסיף 16 ודיירון שארפ תרם 15 נקודות ו-9 ריבאונדים. דני וולף מברוקלין סיים את המשחק עם 5 נקודות, 5 ריבאונדים ואסיסט ב-16 דקות. ייבס מיסי תרם דאבל דאבל של 12 נקודות ו-12 ריבאונדים עבור ניו אורלינס, שסיימה את המשחק עם דומיננטיות בריבאונד ההתקפה וריצת סיום שקבעה הכרעה צמודה.

דני וולף (רויטרס)

דאלאס מאבריקס (15:26) – דנבר נאגטס (28:13) 118:109

ניצחון שני ברציפות לקבוצה מקולורדו, שמצליחה להבין את השיטה ללא ניקולה יוקיץ’, ונראה שהשיטה היא פשוט שג’מאל מארי ייקח פיקוד. הכוכב המשני חגג עם 33 נקודות, כאשר עוד ארבעה שחקנים קלעו בספרות כפולות בדרך לניצחון שלישי ברציפות, הגבוה מביניהם ארון גורדון ששיחק בסנטר עם 22 נקודות.

מהצד השני, החבורה מטקסס נכנעה בבית ושבה למסלול ההפסדים, כמובן ללא אנתוני דייויס הפצוע עליו דווח שינותח, עד שהוא צייץ לא להקשיב לפייק ואז הדיווחים יישרו קו שהוא לא ינותח. בכל מקרה, נאג’י מארשל הוביל עם 24 נקודות, שכמובן לא הספיקו והקבוצה שלו התרחקה מהמקום שמוביל לפליי-אין.

ג'מאל מארי זורק (רויטרס)

פילדלפיה (17:22) - קליבלנד (19:23) 133:107

קליבלנד שלטה במשחק בהובלת דונובן מיטשל, שסיפק ערב גדול עם 35 נקודות ו-9 אסיסטים והכתיב את הקצב מהפתיחה. דריוס גארלנד הוסיף 20 נקודות לפני שנאלץ לרדת בעקבות פציעה בכף רגל ימין במהלך הרבע השלישי, לאחר צלילה לכדור אבוד. גארלנד, שחזר לאחר ניתוח שעבר בקיץ, המשיך את התקופה הטובה שלו וקלע 8 מ-13 מהשדה. דיאנדרה האנטר פתח חזק עם שלשות מוקדמות וסיים עם 17 נקודות, כמו גם אוון מובלי, שהשלים ערב מרשים עם 17 נקודות ו-13 ריבאונדים.

בצד של פילדלפיה, ג'ואל אמביד קלע 20 נקודות ורשם ציון דרך בקריירה עם הגעה ל-13,000 נקודות, בנוסף לשלשה שהציתה קאמבק זמני ברבע השלישי. פול ג'ורג' תרם 17 נקודות, בעוד טייריס מקסי וקווינטין גריימס הובילו ריצת 10-0 עם שלשות, אך המומנטום לא החזיק מעמד. הקהל הביע חוסר שביעות רצון כבר ברבע השלישי, ובהמשך המשחק נרשמה גם פציעה מדאיגה לדום בארלו, שנפגע בגב לאחר נפילה קשה ונזקק לעזרה בדרכו לחדר ההלבשה.

דונובן מיצ'ל מאושר (רויטרס)

שיקגו (21:19) - יוטה (26:14) 126:128

שיקגו הציגה ערב התקפי חזק בהובלת ניקולה ווצ'ביץ', שסיים עם 35 נקודות והיה האיש המרכזי בדקות ההכרעה, במשחק שהתאפיין בקצב גבוה ובחילופי יתרון תכופים. הבולס הופיעו ללא ג'וש גידי הפצוע, אך קיבלו תרומה רחבה מהספסל, כאשר חמישה מחליפים סיימו בספרות כפולות. אייזק אוקורו היה הסטרטר היחיד מלבד ווצ'ביץ' שקלע בדו ספרתי עם 12 נקודות, וגם היה מעורב במהלך המכריע בריבאונד התקפה חשוב בדקות הסיום.

בצד של יוטה, ברייס סנסבאו הפגיז שיא קריירה של 43 נקודות, כולל 21 נקודות כבר ברבע הראשון, נתון יוצא דופן לשחקן ספסל. הג'אז שיחקו ללא לאורי מרקאנן החולה, אך קיבלו תרומה משמעותית גם מקיונטה ג'ורג', שקלע 25 נקודות, מהן 15 ברבע האחרון, ומקייל פיליפובסקי שסיים עם 19 נקודות. המשחק עצמו היה צמוד במיוחד עם 26 מצבי שוויון ו-17 חילופי יתרון, והסתיים בעוד דרמה בין שתי הקבוצות לאחר קאמבק מאוחר של יוטה.

ניקולה ווצ'ביץ' שמח (רויטרס)

אינדיאנה (32:9) - טורונטו (17:25) 115:101

טורונטו פתחה את המשחק בסערה והכתיבה קצב גבוה כבר מהרבע הראשון, כשברנדון אינגרם הוביל את ההתקפה עם ערב מצוין של 30 נקודות, כולל שתי שלשות חשובות בדקות ההכרעה. סקוטי בארנס תרם 26 נקודות ו-13 אסיסטים והיה דומיננטי גם בניהול המשחק וגם ביכולת האישית, בעוד גריידי דיק סיפק תרומה משמעותית מהספסל עם 21 נקודות ו-11 ריבאונדים. הראפטורס קלעו באחוזים גבוהים במיוחד בפתיחה, עם 16 קליעות מ-22 ניסיונות ברבע הראשון, כולל 4 מ-5 מחוץ לקשת, ולא שמטו את היתרון לאורך המשחק.

אינדיאנה ניסתה לחזור לעניינים ברבע האחרון וצימקה את הפער לארבע נקודות, אך אינגרם עצר את המומנטום עם שתי שלשות רצופות. פסקאל סיאקאם בלט בשורות הפייסרס עם 26 נקודות ו-10 ריבאונדים והיה העוגן המרכזי של קבוצתו, אך זה לא הספיק מול היעילות ההתקפית והשליטה של טורונטו. אינגרם סיים את המשחק עם 12 קליעות מ-23 מהשדה, ובארנס תרם כבר 10 נקודות ברבע הראשון בדרך לניצחון קבוצתי משכנע.

פסקל סיאקם נגד האקסית (רויטרס)

סקרמנטו קינגס (11:30) – ניו יורק ניקס (25:15) 101:112

תוצאה מפתיעה בקליפורניה, כאשר השנייה במזרח נכנעה לשנייה מהסוף במערב. הקינגס המשיכו במומנטום עם ניצחון שלישי ברציפות, אך עדיין רחוקים מהמקום שמוביל לפליי-אין, רק שלחלום זה בחינם. כל שחקני החמישייה קלעו בספרות כפולות, דמאר דרוזן מעל כולם עם 27 נקודות וזאק לאבין הוסיף 25 נק’ משלו, 19 נק’ ו-11 אס’ לראסל ווסטברוק.

מנגד, הבשורה הקשה ביותר מעבר להפסד הוא פציעתו של הכוכב הכי גדול של הקבוצה, ג’יילן ברנסון. הרכז נפגע בקרסול כבר אחרי חמש דקות ולא חזר אל ההתמודדות, חבריו לא הסתדרו כאשר מיקל ברידג’ס קלע 19 נקודות ואו ג’י אננובי 15 נוספות.

לוס אנג’לס קליפרס (17:23) – וושינגטון (10:29) 105:119

החבורה מ-LA ממשיכה להתאושש מהעונה הרעה שלה ורחוקה מפה לשם רק ניצחון אחד מהגעה למקום שמוביל לפליי-אין, והיא אפילו עם משחק פחות. טיירון לו והחניכים שלו רשמו ניצחון רביעי ברציפות, כאשר קוואי לנארד המשיך להיות אדיר עם 33 נקודות. ג’יימס הארדן כמובן עזר לו עם 22 נקודות משלו.

קוואי לנארד בפעולה (רויטרס)

מהצד השני, אחת הקבוצות הכי גרועות העונה ב-NBA נאלצה להסתדר ללא טריי יאנג, שעדיין לא שיחק מאז הטרייד וגם לא צפוי לשחק עד לפחות אחרי האולסטאר. החבורה מ-DC עשתה את ההפך מהקליפרס ורשמה הפסד רביעי ברציפות, כשקישואן ג’ורג’ קלע 23 נקודות.