ליגה גרמנית 25-26
4713-6617באיירן מינכן1
3615-3217בורוסיה דורטמונד2
3219-3216לייפציג3
3225-3217שטוטגרט4
3021-3416הופנהיים5
2924-3416באייר לברקוזן6
2636-3517איינטרכט פרנקפורט7
2329-2717פרייבורג8
2225-2216אוניון ברלין9
1929-2317בורוסיה מנשנגלדבאך10
1837-2617וולפסבורג11
1729-2517פ.צ. קלן12
1731-1816ורדר ברמן13
1627-1716המבורג14
1432-1716אוגסבורג15
1229-1717מיינץ16
1228-1416סט. פאולי17
1238-1617היידנהיים18

עוד צעד לאליפות: באיירן מינכן גברה 1:3 על קלן

הבווארים התקשו, ואף נקלעו לפיגור משער של מיינה, אך התעשתו בזמן והצליחו להפוך משערים של גנאברי, מין ג׳אה וקארל. לייפציג ניצחה 0:2 את פרייבורג

|
שחקני באיירן מינכן חוגגים (IMAGO)
שחקני באיירן מינכן חוגגים (IMAGO)

המחזור ה-17 בליגה הגרמנית נמשך עם ארבעה משחקים, כשבמוקד – באיירן מינכן גברה 1:3 על קלן והחזירה את הפער בצמרת ל-11 נקודות עם צעד נוסף בדרך לאליפות. לייפציג גברה 0:2 פרייבורג, הופנהיים הביסה 1:5 את מנשנגלאדבך ו-וולפסבורג גברה 1:2 את סט. פאולי.

פ.צ קלן – באיירן מינכן 3:1

הבווארים בעונה גדולה, קיוו להחזיר את הפער ל-11 נקודות בצמרת אחרי הניצחון של דורטמונד ועשו זאת בגדול. זה לא הלך חלק, כשבדקה ה-41 המארחת עלתה ליתרון משער של לינטון מיינה, אך על סף הירידה להפסקה סרג׳ גנאברי איזן.

בחצי השני האלופה ניסתה לבצע את המהפך והצליחה בדקה ה-71 משער של קים מין ג׳אה. בדקה ה-84 לנארט קארל השלים את השער השלישי וקבע את תוצאת המשחק.

לייפציג – פרייבורג 0:2

אחרי מחצית ללא שערים, המארחת כבשה שניים מהירים בחצי השני, כשווילי אורבאן ורומולו השלימו שני שערים תוך שלוש דקות. לייפציג עם ניצחון חשוב בדרך למקום השלישי בטבלה, בעוד האורחת פספסה הזדמנות לטפס לחלק העליון בטבלה.

תוצאות נוספות:

וולפסבורג – סט. פאולי 1:2
הופנהיים – מנשנגלאדבך 1:5

