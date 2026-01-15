עוד צעד לאליפות: באיירן מינכן גברה 1:3 על קלן

המחזור ה-17 בליגה הגרמנית נמשך עם ארבעה משחקים, כשבמוקד – באיירן מינכן גברה 1:3 על קלן והחזירה את הפער בצמרת ל-11 נקודות עם צעד נוסף בדרך לאליפות. לייפציג גברה 0:2 פרייבורג, הופנהיים הביסה 1:5 את מנשנגלאדבך ו-וולפסבורג גברה 1:2 את סט. פאולי.

פ.צ קלן – באיירן מינכן 3:1

הבווארים בעונה גדולה, קיוו להחזיר את הפער ל-11 נקודות בצמרת אחרי הניצחון של דורטמונד ועשו זאת בגדול. זה לא הלך חלק, כשבדקה ה-41 המארחת עלתה ליתרון משער של לינטון מיינה, אך על סף הירידה להפסקה סרג׳ גנאברי איזן.

בחצי השני האלופה ניסתה לבצע את המהפך והצליחה בדקה ה-71 משער של קים מין ג׳אה. בדקה ה-84 לנארט קארל השלים את השער השלישי וקבע את תוצאת המשחק.

לייפציג – פרייבורג 0:2

אחרי מחצית ללא שערים, המארחת כבשה שניים מהירים בחצי השני, כשווילי אורבאן ורומולו השלימו שני שערים תוך שלוש דקות. לייפציג עם ניצחון חשוב בדרך למקום השלישי בטבלה, בעוד האורחת פספסה הזדמנות לטפס לחלק העליון בטבלה.

תוצאות נוספות:

וולפסבורג – סט. פאולי 1:2

הופנהיים – מנשנגלאדבך 1:5