יום חמישי, 15.01.2026 שעה 02:03
כדורגל עולמי

"זו ריאל מדריד מבישה, אסון שיירשם בהיסטוריה"

בספרד נדהמו מההדחה של הבלאנקוס אחרי הפסד 3:2 דרמטי לאלבסטה: "יתמודדו עם תגובות קשות בברנבאו". בברצלונה חגגו: "זה כואב לא פחות מהסופרקופה"

|
הלם בריאל מדריד (IMAGO)
הלם בריאל מדריד (IMAGO)

מה קורה בריאל מדריד? הבלאנקוס לקחו אמש (רביעי) חלק בסנסצניה, רק מהצד הרע שלה. תחת ארבלואה כמאמן לאחר פיטורי צ’אבי אלונסו, הלבנים נכנעו 3:2 לאלבסטה מליגת המשנה ונפרדו מהגביע הספרדי בהפתעת ענק כבר בשלב שמינית הגמר – כל זה כשאת השער שהכריע את ההתמודדות, החבורה מבירת ספרד ספגה בדקה ה-94.

בספרד כמובן נכנסו במדרידאים: “זו ריאל מדריד שהיא באמת מבישה”, נכתב בכותרת של ה’מארקה’, שם הזהירו את שחקני ריאל מהמשחק הבא שלהם לעיני הקהל הביתי בברנבאו: “הם הולכים להתמודד עם תגובות קשות, זה מריח כמו נזיפה היסטורית”.

המשחק החל עם ערפל כבד, בתקשורת הספרדית לא פספסו את ההזדמנות לעקוץ: “הדבר הגרוע ביותר שיכול היה לקרות לריאל מדריד היה התפזרות הערפל שאפפה את אצטדיון קרלוס בלמונטה ב-20 הדקות הראשונות של המפגש. זה חשף את ההופעה המבישה שהדיחה אותה מגביע המלך”.

טירוף באלבסטה (IMAGO)טירוף באלבסטה (IMAGO)

ב’אס’ התחכמו: “זה היה אסון מלכתחילה”, והסבירו: “ריאל מדריד מלאה במחליפים ושחקני נוער קורסת מול אלבסטה. זה אסון שיירשם בהיסטוריה וההתאוששות, אם תגיע, תהיה איטית. בהרכב הפותח של ארבלואה כבר היה אפשר למצוא רמזים לגבי מה שיקרה”.

בצד השני, בברצלונה, נרשמה שמחה כמובן: “ריאל לא תשכח את המשחק הזה. זה כואב לא פחות, אם לא יותר, מהפסד תואר הסופרקופה בקלאסיקו”. בקטלוניה שמו זרקור על הזווית שלהם למה שקרה במשחק: “ריאל יצאה נחושה לשלוט, אך אלבסטה סירבה להירתע וניסתה מההתחלה להפתיע”.

