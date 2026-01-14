מקדמה: 2:3 לארסנל על צ'לסי בגביע הליגה

לאחר שמנצ’סטר סיטי גברה אתמול (שלישי) 0:2 על ניוקאסל במשחק הראשון של חצי גמר גביע הליגה האנגלי, היום נערך חצי הגמר השני שהפגיש את ארסנל וצ’לסי, בו יצאו התותחנים מנצחים עם 2:3. יש לציין כי זה הוא המשחק הראשון מבין שניים, כאשר הגומלין ייערך ב-3.2 באצטדיון האמירויות.

מוליכת הפרמייר ליג עלתה ליתרון מוקדם כבר בדקה השביעית, כאשר כדור קרן הגיע לראשו של בן וייט, והוא המשיך אותו לרשת, בדיוק כמו שארסנל אוהבת. ההמשך הגיע במחצית השנייה, כאשר ויקטור גיוקרש הכפיל את היתרון בדקה ה-49, אך אלחנדרו גרנאצ’ו צימק 8 דקות לאחר מכן.

הקצב הגבוה המשיך על הדשא, ובדקה ה-71 מרטין סובימנדי קבע 1:3 לאחר בישול של גיוקרש. הבלוז לא הרימו ידיים, ושער נוסף של גרנאצ’ו צימק ל-3:2.