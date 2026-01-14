יום חמישי, 15.01.2026 שעה 00:27
ספורט אחר  >> שחייה

ישראל נכנעה שוב בכדורמים ונשרה למשחקי הדירוג

אחרי שני הפסדים בשני המשחקים הראשונים באליפות אירופה, הכחולים-לבנים הפסידו גם לסרביה וישחקו על מקומות 13 עד 16. היריבה הראשונה: נבחרת מלטה

|
נבחרת ישראל בכדורמים (איגוד הכדורמים)
נבחרת ישראל בכדורמים (איגוד הכדורמים)

הפסד שלישי בשלושה משחקים לנבחרת ישראל בכדורמים. הפעם, הנבחרת הפסידה לסרביה הערב (רביעי) באליפות אירופה בכדורמים, לאחר שהישראלים נכנעו 19:9 למארחת. בעקבות התוצאות הללו, ישראל סיימה את הבית המוקדם במקום הרביעי, ונשרה למשחקי הדירוג על מקומות 13-16. 

נבחרת הגברים של ישראל פגשה את סרביה, מארחת הטורניר והאלופה האולימפית, ונכנעה לה. הכחולים-לבנים פיגרו 4:3 בסיום הרבע הראשון ו-9:6 בשני, והבדלי הכוחות בלטו בעיקר ב-16 הדקות הבאות מול נבחרת שסיימה את הבית שלה עם מאזן מושלם.

כבשו לישראל: רונן גרוס, גיל גבישי ויואב רנדלר 2 כ"א, אור שליין, ולד בגין ויובל קלרפלד 1 כ"א. הכחולים-לבנים יזכו שוב למנוחה בת יומיים לפני שיחלו, החל מיום שישי, את משחקי הדירוג על מקומות 13-16, כשכבר עתה ידועה אחת משלוש היריבות, מלטה, אותה תפגוש ישראל מחרתיים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */