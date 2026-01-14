יום חמישי, 15.01.2026 שעה 00:26
כדורסל עולמי  >> יורוליג

חגגה עליה: אולימפיאקוס הביסה את פרטיזן

החבורה מבירת יוון שטפה את הפרקט בבלגרד וסיימה עם 66:104 מהדהד על נועלת טבלת היורוליג שבמומנטום גרוע. וזנקוב הוביל 6 שחקנים בספרות כפולות

|
סשה וזנקוב בפעולה אופיינית (IMAGO)
סשה וזנקוב בפעולה אופיינית (IMAGO)

המחזור ה-22 של היורוליג נפתח הערב (רביעי) עם משחק בין שתי קבוצות שנמצאות באיזורים שונים לגמרי של הטבלה. אולימפיאקוס, שמגיעה מהצמרת, התארחה אצל פרטיזן בלגרד מהתחתית וחגגה עליה עם 66:104 מהדהד לחלוטין.

לאחר רבע ראשון צמוד, החבורה היוונית לחצה על הדוושה בשני הרבעים העוקבים עם תוצאה כללית של 26:59, במה שסגר את המשחק. הרבע המכריע היה לפרוטוקול בלבד, וגם אותו הקבוצה מאתונה ניצחה.

מי שהוביל את אולימפיאקוס הוא כוכבה הגדול סשה וזנקוב שכיכב עם 25 נקודות ו-7 ריבאונדים, כאשר חמישה שחקנים נוספים סייעו לו עם 12 נק כ”א. מנגד, דווין וושינגטון בלט עם 28 משלו, אך הוא בערך היחיד שהגיע לעבודה אצל הסרבים שמומנטום פשוט גרוע.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */