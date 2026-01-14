חגגה עליה: אולימפיאקוס הביסה את פרטיזן

המחזור ה-22 של היורוליג נפתח הערב (רביעי) עם משחק בין שתי קבוצות שנמצאות באיזורים שונים לגמרי של הטבלה. אולימפיאקוס, שמגיעה מהצמרת, התארחה אצל פרטיזן בלגרד מהתחתית וחגגה עליה עם 66:104 מהדהד לחלוטין.

לאחר רבע ראשון צמוד, החבורה היוונית לחצה על הדוושה בשני הרבעים העוקבים עם תוצאה כללית של 26:59, במה שסגר את המשחק. הרבע המכריע היה לפרוטוקול בלבד, וגם אותו הקבוצה מאתונה ניצחה.

מי שהוביל את אולימפיאקוס הוא כוכבה הגדול סשה וזנקוב שכיכב עם 25 נקודות ו-7 ריבאונדים, כאשר חמישה שחקנים נוספים סייעו לו עם 12 נק כ”א. מנגד, דווין וושינגטון בלט עם 28 משלו, אך הוא בערך היחיד שהגיע לעבודה אצל הסרבים שמומנטום פשוט גרוע.