"לא יכולים להפסיד", "זה לחלוטין יהיה מבחן"

מכבי תל אביב תעלה הערב (חמישי, 21:05) על הפרקט בהיכל מנורה מבטחים בפעם השנייה בסך הכל העונה במסגרת היורוליג, במחזור ה-22, בו יפגשו עודד קטש וחניכיו את ז'לגיריס קובנה אותה ניצחו בסיבוב הקודם. הצהובים רוצים לעצור את רצף ההפסדים שלהם בתחרות הבכירה של אירופה, רגע לפני שבוע משחקים כפול נוסף בשבוע הבא מול אולימפיאקוס ונגד פנאתינייקוס, כאשר לגבי היום התל אביבים בטוחים: “משחק קשה מאוד”.

הביקור הקודם (העונה) של הירוקים לבנים בארץ הקודש הסתיים עם ניצחון חוץ על הפועל תל אביב, הפעם מול מכבי ת”א, הצהובים לא יכולים להרשות לעצמם הפסד ביתי אם ברצונם להישאר בעניינים, הרי לוח המשחקים של קבוצות היורוליג עמוס דיו עם שני שבועות כפולים בששת המחזורים הבאים.

מבחינתה של מכבי ת”א, מרבית היריבות אותן היא תפגוש – חמש מתוך השש מדורגות בעשירייה הראשונה (צמד היווניות, ולנסיה, והכוכב האדום בלגרד). בסביבת הקבוצה יודעים שהמשחק הקודם בין הצדדים מביא את החבורה של תומאס מסיאוליס עם הרצון להחזיר על ההפסד בז'לגיריו ארינה.

שחקני ז'לגיריס (IMAGO)

התוצאות האחרונות ביורוליג עשו את שלהן ובמועדון מודים: “כל קבוצה שמפסידה שלוש פעמים זה מערער לה קצת את הביטחון. אנחנו במצב לא קל בטבלה”. הליטאים מגיעים למחזור הנוכחי כאשר הם מדורגים במקום התשיעי עם מאזן של 12 ניצחונות אל מול תשעה הפסדים, מנגד הצהובים מדורגים במקום ה-14 עם שמונה ניצחונות אל מול 13 הפסדים.

המרחק מהעשירייה הראשונה עומד על שלושה ניצחונות, 17 מחזורים לסיומה של העונה הסדירה. “זה משחק בית שלנו ואנחנו לא יכולים להפסיד. רוצים לחזור לעניינים ולהרגיש אחרי שלושה הפסדים מה זה ניצחון ביורוליג”.

בסביבת הקבוצה יודעים בדיוק למה לצפות מול ז’לגיריס מבחינת סגנון המשחק והשחקנים ומהבחינה הזו, במועדון מבהירים: “אין הפתעות”. במועדון כאמור מדברים על לעשות עבודה טובה מול הגארדים של מאסיאוליס כמו גם על לעצור את יריבתם מעבר לקשת.

עודד קטש (חגי מיכאלי)

וויל ריימן אמר לקראת המשחק: “יש להם קבוצה טובה ועמוקה שמשחקת מהר עם רכז טוב מאוד, והם משחקים דרך הגבוהים שלהם כך שזה לחלוטין יהיה מבחן. הייתה לנו תוכנית משחק גדולה נגדם בפעם שעברה ואנחנו נקווה לבוא עם אותה המנטליות”.

על כך שהניצחון הקודם על הליטאים התחיל רצף ניצחונות: “לאחר מכן ניצחנו את אסבל בבית (וילרבאן, מ.ב), קיבלנו המון ביטחון מהאוהדים ואני מרגיש שזה נתן לנו עוד מוטיבציה לשחק כאן מול האוהדים. יהיה אדיר ואז נוכל להתחיל עוד רצף ניצחונות, אנחנו צריכים את זה מאוד. הפסדנו שלושה ברצף ואנחנו צריכים לנצח שלושה ברצף”.

בתוך כך, במכבי ממשיכים לעקוב אחר שוק השחקנים כאשר מאליק וויליאמס (27, 2.11) מי שנחתך מאטלנטה הוקס לאחר שחתם על חוזה דו כיווני, הוצע לקבוצות באירופה וביניהן למכבי ת”א. על פי הערכות בספרד, השחקן עדיין לא משוכנע בכל הנוגע להגעה לאירופה ולא מן הנמנע שיצליח להישאר בליגה שנחשבת לטובה בעול, ולאור מצב שוק הסנטרים מעבר לים אותם הגורמים מעריכים כי הוא גם יוכל להצליח להשיג חוזה.