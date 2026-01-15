הדרמה והחגיגות בצהוב: צפו בתמונות מהדרבי

הדרמה והחגיגות בצהוב: צפו בתמונות מהדרביהאווירה הלוהטת, רגעי המתח, הטירוף בפנדלים והשמחה הגדולה של האלופה אל מול העצב באדום: המשחק האדיר בין מכבי ת"א להפועל ת"א מעדשת המצלמה של ONE מערכת ONE | 15/01/2026 00:10 החגיגות של שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה) שחקני מכבי תל אביב בחימום (רדאד ג'בארה)ההכנות לפני שריקת הפתיחה במכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)אופק מליקה במהלך החימום (רדאד ג'בארה)אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)התפאורה של אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)גם הקהל בצד האדום הרים תפאורה (רדאד ג'בארה)שחקני הקבוצות עולים למגרש (רדאד ג'בארה)השחקנים על רקע האבוקות באדום (רדאד ג'בארה)הוראות פיקוד העורף בבלומפילד (רדאד ג'בארה)האבוקות בצד של מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)קרווין אנדרדה מול לוקאס פלקאו (רועי כפיר)הליו וארלה רודף אחרי רוי קורין (רדאד ג'בארה)מרקוס קוקו, הגיע ישירות לדרבי (רדאד ג'בארה)פרננד מאיימבו מול סייד אבו פרחי (רועי כפיר)הבעיטה של הליו וארלה (רדאד ג'בארה)הליו וארלה חוגג (רועי כפיר)שחקני מכבי תל אביב בטירוף (רועי כפיר)שחקני מכבי תל אביב מאושרים (רועי כפיר)אושר דוידה והליו וארלה מתחבקים (רדאד ג'בארה)הליו וארלה מצביע על הסמל של מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)ספיר ברמן (רדאד ג'בארה)סתיו טוריאל בדרך לשער (רועי כפיר)אופק מליקה נכנע (רועי כפיר)שחקני הפועל תל אביב מאושרים (רועי כפיר)שיקו בשיגעון בשוויון של סתיו טוריאל (רדאד ג'בארה)לויזוס לויזו בטירוף (רועי כפיר)פלקאו ופרננד מאיימבו חוגגים (רדאד ג'בארה)רוי רביבו מורחק (רדאד ג'בארה)יואב זיו זועם (רדאד ג'בארה)טייריס אסאנטה בטענות לספיר ברמן (רדאד ג'בארה)אושר דוידה על הקו (רועי כפיר)איסוף סיסוקו בפעולה (רדאד ג'בארה)אלעד מדמון מתקל את שיקו, דקות מותחות בהארכה (רדאד ג'בארה)דור פרץ, הלחץ היה בשיאו (רדאד ג'בארה)שגיב יחזקאל שועט קדימה (רדאד ג'בארה)ז'רקו לאזטיץ' במתח (רדאד ג'בארה)שחקני מכבי תל אביב בפנדלים (רדאד ג'בארה)שחקני הפועל תל אביב בפנדלים (רדאד ג'בארה)הפתק של אסף צור (רדאד ג'בארה)אלעד מדמון ניגש לנקודה הלבנה (רדאד ג'בארה)הבעיטה של שיקו (רדאד ג'בארה)אופק מליקה (רדאד ג'בארה)אנחת רווחה אצל מכבי תל אביב במהלך הפנדלים (רדאד ג'בארה)שאגות השמחה של מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)אכזבה ענקית בהפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)שחקני מכבי תל אביב בשמיים (רדאד ג'בארה)שחקני הפועל תל אביב עם הפנים ברצפה (רדאד ג'בארה)החגיגות של שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה) הוספת תגובה טוען תגובות... • השב • הוסף תגובה בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש