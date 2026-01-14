יום רביעי, 14.01.2026 שעה 21:02
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
4117-3718ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3420-2319אספניול5
2925-3119בטיס6
2920-2519סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2324-2519אלצ'ה9
2222-1619ראיו וייקאנו10
2127-2419ריאל סוסיאדד11
2125-1519חטאפה12
2134-1819ג'ירונה13
2030-2419סביליה14
1922-1819אוססונה15
1924-1619אלאבס16
1828-2119מיורקה17
1731-1819ולנסיה18
1430-2118לבאנטה19
1328-919אוביידו20

לא רק ברצלונה וריאל: אפשר גם בלי כוכבים בפנטזי

ההוכחה שהייתם צריכים: גם בלי שחקנים מהגדולות, שנעדרו מהמחזור בגלל הסופר קאפ, ההרכב המנצח של השבוע הביא יותר נקודות מהמחזור הקודם. מי הצטיין?

|
מוליירו ואלונסו (IMAGO)
מוליירו ואלונסו (IMAGO)

הליגה הספרדית נמשכה בצל טורניר הסופר קאפ, שגרם להיעדרותן של ברצלונה, ריאל מדריד, אתלטיקו מדריד ואתלטיק בילבאו מהמחזור ה-19, אותן הארבע שיחקו מוקדם יותר. בהיעדר הגדולות ומבלי שהיה אפשר לבחור את שחקניהן, זה הזמן לראות מי המנג’ר שבנה את הנבחרת הכי טובה בספרד שלא כוללת שחקנים מהאלופה וסגניתה וכן מהקבוצות של דייגו סימאונה וארנסטו ואלוורדה. 

לעמוד המשחק לחצו כאן. 

את הדירוג הכללי מוליך פסי החקלאי עם 1,775 נקודות, והוא במקום הראשון אחרי חצי עונה בדיוק. הוא גם המנג’ר שצבר הכי הרבה נקודות במחזור, 113, שתיים יותר מהמקום השני. זו הנבחרת המנצחת שבנה: יונוץ ראדו, ארנאו מרטינס, חאבי גלאן, יון מיקל ארמבורו, קרלוס רומרו, פבלו פורנאלס, ויקטור ציגנקוב, אלברטו מוליירו, איסי פלאסון, אדו אקספוסיטו וז’ורז’ מיקאוטדזה (קפטן).

הבחירה במיקאוטדזה כקפטן הייתה חכמה, שכן הוא כבש והוסיף 3 דריבלים ו-2 מסירות מפתח בדרך ל-9 נקודות (18 עם ההכפלה של הקפטן). עם זאת, אלברטו מוליירו בלט עם שער ובישול והתכבד בלא פחות מ-15 נקודות בניצחון 1:3 של ויאריאל על אלאבס.

אלברטו מוליירו בועט (IMAGO)אלברטו מוליירו בועט (IMAGO)

אלכס מורנו מג’ירונה שבישל והוסיף מסירת מפתח, 2 דריבלים, 3 תיקולים ו-8 הרחקות כדור סיים גם הוא עם 15 נקודות ב-0:1 של ג’ירונה על אוססונה. בריאל סוסיאדד שגברה 1:2 על חטאפה בלטו יון מיקל ארמבורו וטאקה קובו עם 11 נקודות כל אחד.

בראיו וייקאנו איסי פלאסון ואלברו גארסיה סיימו עם 11 ו-10 נקודות בהתאמה. במפגש בין אספניול ללבאנטה (1:1) קרלוס רומרו המשיך בעונה הנפלאה שלו עם שער, 5 תיקולים, 2 חטיפות ו-3 הרחקות בדרך ל-12 נקודות ובצד השני אדריאן דה לה פואנטה סיים עם 10 נקודות. סלטה ויגו נהנתה מ-14 נקודות של אקס ברצלונה מרקוס אלונסו שכבש את שער הניצחון ב-0:1 על סביליה.

בקושי: סלטה ויגו מוציאה ניצחון מסביליה

כל אלו הוכיחו שגם בלי השחקנים של הגדולות, מי שמתמצה מספיק יכול לבנות נבחרות מצוינות שמביאות המון נקודות בפנטזי. לשם השוואה, במחזור ה-19 ההרכבים הטובים ביותר הביאו 113, 111, 110 ו-109 נקודות, בזמן שבמחזור הקודם עם השחקנים של ברצלונה, ריאל ואתלטיקו מדריד זמינים לבחירה, הנבחרת שזכתה וכללה שחקנים מהגדולות, הביאה רק 100 נקודות.

