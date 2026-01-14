המכתב החריף של עפולה ליו"ר איגוד השופטים

הפועל עפולה שלחה מכתב חריף ליו"ר איגוד השופטים ולהתאחדות לכדורגל, בעקבות שורת טעויות שיפוט חמורות שלטענתה חזרו על עצמן לאחרונה והשפיעו ישירות על תוצאות המשחקים ועל מיקום הקבוצה בטבלה בליגה הלאומית. בעפולה טוענים כי מדובר בדפוס מתמשך ולא באירועים נקודתיים, וכי הסבלנות אזלה.

במכתב מציינת הנהלת הקבוצה כי לאורך תקופה ארוכה סובלת הפועל עפולה מ"שיפוט מקפח ולא הוגן באופן מגמתי", כהגדרתה, כזה שמתבטא בטעויות קריטיות שעלולות להיות גורליות בסיום העונה. לטענת המועדון, מדובר בהחלטות שהשפעתן אינה שולית, אלא כאלו שפוגעות ישירות בסיכויי הקבוצה להשיג נקודות יקרות ולהיאבק על הישארות בליגה.

כדוגמה מרכזית הוזכר המשחק מ-2.1.26 מול הפועל ראשון לציון, שבו לטענת עפולה הוכשל יניב מזרחי, שהיה השחקן האחרון, על ידי שוער היריבה. למרות זאת, השופט לא שרק לעבירה ולא שלף כרטיס אדום. במכתב נכתב כי "אין כל ספק כי ההרחקה של שוער ראשון לציון בדקה השביעית ומתן בעיטת עונשין לקבוצה הייתה קרוב לוודאי משנה לחלוטין את התפתחות המשחק ותוצאותיו".

יניב מזרחי (ראובן שוורץ)

גם המשחק הביתי מול הפועל כפר שלם מ-12.1.26 זוכה להתייחסות נרחבת. בעפולה טוענים כי במצב של נבדל ברור לזכות הקבוצה, הוכשל שחקן בתוך הרחבה, אך השופט התעלם מהאירוע והמשיך במשחק. בהמשך אותו משחק, בדקה ה-71, אירעה דריכה ישירה ומכוונת על שחקן הקבוצה פיליפ איפולה, שבמקום להוביל להרחקת שחקן היריבה הסתיימה דווקא בכרטיס צהוב שני לאיפולה עצמו ובהרחקתו, מה שהותיר את עפולה בעשרה שחקנים.

בהנהלת המועדון מדגישים כי אין מדובר רק בפגיעה נקודתית, אלא במשהו רחב יותר. במכתב נכתב כי "החלטות השיפוט השגויות השפיעו השפעה מכרעת לתוצאות המשחקים ולאובדן נקודות יקרות של הקבוצה, אשר עלולות להשפיע על מיקום הקבוצה בטבלה ואף על סיכויי הישארותה בליגה הלאומית". עוד נטען כי מדובר בקבוצה מהפריפריה, וכי התחושה היא של זלזול מתמשך וחוסר הקפדה על שיפוט הוגן ומקצועי.

בסיום המכתב דורשת הפועל עפולה לקבל לידיה את דו"חות משקיפי השיפוט משני המשחקים המדוברים, ואף לפרסם אותם, וכן מבקשת לחדד את נהלי השיפוט ולהדגיש בפני השופטים את האחריות וההשפעה שיש להחלטותיהם על גורלן של קבוצות. בעפולה מצפים כעת לתגובה ולטיפול מצד הגורמים המוסמכים, בתקווה שהפנייה תסמן שינוי ותעצור את מה שהם רואים כפגיעה מתמשכת במועדון.