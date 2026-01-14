יום רביעי, 14.01.2026 שעה 17:25
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
3922-4318מכבי פ"ת1
3218-2818מכבי הרצליה2
2920-2118הפועל כפ"ס3
2722-2618מ.ס כפר קאסם4
2620-2518הפועל ראשל"צ5
2623-2618הפועל ר"ג6
2529-2818הפועל כפר שלם7
2423-2518מ.ס קריית ים8
2427-2418עירוני מודיעין9
2425-1918הפועל רעננה10
2221-2118הפועל עכו11
1926-1818בני יהודה12
1836-2818מכבי יפו13
1831-1818הפועל עפולה14
1726-2218הפועל נוף הגליל15
1623-2018הפועל חדרה16

המכתב החריף של עפולה ליו"ר איגוד השופטים

במועדון טוענים שהיו נגדם טעויות שיפוט חמורות שהשפיעו על תוצאות משחקים ומיקום הקבוצה בטבלה ודורשים לקבל דוחות משקיפים מ-2 משחקים במטרה לפרסמם

|
שחקני הפועל עפולה (חג'אג' רחאל)
שחקני הפועל עפולה (חג'אג' רחאל)

הפועל עפולה שלחה מכתב חריף ליו"ר איגוד השופטים ולהתאחדות לכדורגל, בעקבות שורת טעויות שיפוט חמורות שלטענתה חזרו על עצמן לאחרונה והשפיעו ישירות על תוצאות המשחקים ועל מיקום הקבוצה בטבלה בליגה הלאומית. בעפולה טוענים כי מדובר בדפוס מתמשך ולא באירועים נקודתיים, וכי הסבלנות אזלה.

במכתב מציינת הנהלת הקבוצה כי לאורך תקופה ארוכה סובלת הפועל עפולה מ"שיפוט מקפח ולא הוגן באופן מגמתי", כהגדרתה, כזה שמתבטא בטעויות קריטיות שעלולות להיות גורליות בסיום העונה. לטענת המועדון, מדובר בהחלטות שהשפעתן אינה שולית, אלא כאלו שפוגעות ישירות בסיכויי הקבוצה להשיג נקודות יקרות ולהיאבק על הישארות בליגה.

כדוגמה מרכזית הוזכר המשחק מ-2.1.26 מול הפועל ראשון לציון, שבו לטענת עפולה הוכשל יניב מזרחי, שהיה השחקן האחרון, על ידי שוער היריבה. למרות זאת, השופט לא שרק לעבירה ולא שלף כרטיס אדום. במכתב נכתב כי "אין כל ספק כי ההרחקה של שוער ראשון לציון בדקה השביעית ומתן בעיטת עונשין לקבוצה הייתה קרוב לוודאי משנה לחלוטין את התפתחות המשחק ותוצאותיו".

יניב מזרחי (ראובן שוורץ)יניב מזרחי (ראובן שוורץ)

גם המשחק הביתי מול הפועל כפר שלם מ-12.1.26 זוכה להתייחסות נרחבת. בעפולה טוענים כי במצב של נבדל ברור לזכות הקבוצה, הוכשל שחקן בתוך הרחבה, אך השופט התעלם מהאירוע והמשיך במשחק. בהמשך אותו משחק, בדקה ה-71, אירעה דריכה ישירה ומכוונת על שחקן הקבוצה פיליפ איפולה, שבמקום להוביל להרחקת שחקן היריבה הסתיימה דווקא בכרטיס צהוב שני לאיפולה עצמו ובהרחקתו, מה שהותיר את עפולה בעשרה שחקנים.

בהנהלת המועדון מדגישים כי אין מדובר רק בפגיעה נקודתית, אלא במשהו רחב יותר. במכתב נכתב כי "החלטות השיפוט השגויות השפיעו השפעה מכרעת לתוצאות המשחקים ולאובדן נקודות יקרות של הקבוצה, אשר עלולות להשפיע על מיקום הקבוצה בטבלה ואף על סיכויי הישארותה בליגה הלאומית". עוד נטען כי מדובר בקבוצה מהפריפריה, וכי התחושה היא של זלזול מתמשך וחוסר הקפדה על שיפוט הוגן ומקצועי.

בסיום המכתב דורשת הפועל עפולה לקבל לידיה את דו"חות משקיפי השיפוט משני המשחקים המדוברים, ואף לפרסם אותם, וכן מבקשת לחדד את נהלי השיפוט ולהדגיש בפני השופטים את האחריות וההשפעה שיש להחלטותיהם על גורלן של קבוצות. בעפולה מצפים כעת לתגובה ולטיפול מצד הגורמים המוסמכים, בתקווה שהפנייה תסמן שינוי ותעצור את מה שהם רואים כפגיעה מתמשכת במועדון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */