פליק: בטוח שבקרוב אלונסו ימצא פרויקט נהדר

לקראת המשחק מחר (חמישי, 22:00) בשמינית גמר גביע המלך, האנזי פליק התייחס במסיבת העיתונאים למספר נושאים מרכזיים סביב ברצלונה. מאמן הקבוצה הבהיר כי צפויה רוטציה בסגל בעקבות עומס ועייפות אצל חלק מהשחקנים. פליק התייחס גם לעזיבתו של צ'אבי אלונסו את ריאל מדריד.

איך אתה ניגש למשחק מול ראסינג סנטאנדר?

"הם קבוצה צעירה שמשחקת כדורגל טוב מאוד, מאוד אמיצה. זה הגביע ואנחנו חייבים להיות מוכנים מהדקה הראשונה".

מה דעתך על ז’ואאו קאנסלו?

"אנחנו צריכים להחליט מתי הוא נכנס. אנחנו מסודרים בעמדת הבלמים עם קוברסי, ג'רארד מרטין או אריק גארסיה. קאנסלו יכול לשחק בכמה עמדות, והוא פנטסטי בהקשר הזה. יש לו איכות התקפית, וזה משהו שאנחנו גם צריכים".

ז'ואאו קאנסלו (IMAGO)

מה דעתך על צ'אבי אלונסו, שפוטר אחרי הקלאסיקו?

"זה הכדורגל וזה לא ענייני. יש לי מערכת יחסים טובה מאוד עם צ'אבי אלונסו, הוא מאמן מצוין. אני מאחל לו כל טוב בפרויקט הגדול הבא שלו ובטוח שימצא אחד".

כמה חשוב לך האמון של לאפורטה ודקו?

"אתה אף פעם לא יודע מה יקרה, זה כדורגל וככה זה במועדונים גדולים. כאן אנחנו כולנו ביחד, כמו משפחה. לא רק עם השחקנים אלא גם עם ההנהלה. יש כאן משהו מיוחד. אני שמח להיות כאן".

האם זה לא הוגן שקל כל כך לפטר מאמן?

"זה חלק מהכדורגל. המועדון צריך להאמין בך, וגם הקבוצה. מי שמקבל את ההחלטות צריך להאמין בך. אבל זה לא המקום שלי, אני לא רוצה לדבר על זה, כי העבודה של מאמן מאוד מורכבת ויש לנו הרבה אחריות".

צ'אבי אלונסו (IMAGO)

האם קאנסלו כשיר להיכלל בסגל?

"אני חושב שהוא מוכן לשחק כמה דקות".

מה דעתך על הסטטיסטיקה הטובה שלך מול ריאל מדריד.

"אני מאוד שמח כאן, אנחנו יודעים איזו אחריות מגיעה עם אימון הקבוצה הזאת. הסופר קאפ זה רק התואר הראשון, אנחנו צריכים להתמקד בזה הבא. ריאל מדריד נמצאת כרגע במקום השני בליגה, ואנחנו חייבים להמשיך".

מה אתה חושב על אלברו ארבלואה?

”הוא התמודד מולי פעם כשהיה שחקן וכשאני הייתי מאמן”.