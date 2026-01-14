לראשונה באתלטיקה - אליפות ישראל גם בחורף

איגוד האתלטיקה יערוך לראשונה אליפות ישראל גם בחורף - אליפות החורף הלאומית שתתקיים ביום שישי, 30 בינואר החל משעות הבוקר באצטדיון הדר יוסף. התחרות החדשה תחליף את תחרות המסורתית, גביע החורף שהייתה מתקיימת בתאריכים אלה.

לראשונה העונה הוחלט באיגוד האתלטיקה בישראל לשנות את הפורמט הקיים על מנת לאפשר לאתלטים והאתלטיות לצבור ניקוד גבוה כבר בשלב זה של השנה וזאת בשל ההחלטה של ההתאחדות העולמית (World Athletics) לאפשר למדינות ללא אולם אתלטיקה 200 מ' או ללא אולם בכלל, לקיים אליפות לאומית בחורף גם באצטדיון וגם באולם שאינו בהיקף 200 מ'. יש לציין כי אליפות זו אינה חלופה אלא תוספת לאליפות ישראל הראשית שתתקיים בקיץ בתאריכים 20-21/7 באצטדיון האתלטיקה גבעת רם בירושלים.

האליפות החורפית כוללת את המקצועות הבאים: 60 מ', 60 מ' משוכות, קפיצה לגובה, קפיצה במוט, קפיצה לרוחק, קפיצה משולשת והדיפת כדור ברזל כשבמקצועות אלה יינתן ניקוד בדרגת D. המקצועות הנוספים בהם יתחרו במסגרת אליפות ישראל אך יהיו ברמת ניקוד נמוכה יותר (F) הם: 400 מ׳, 800 מ׳, 1,500 מ׳, 3,000 מ׳ והטלת כידון.

בתחרות יהיו רשאים להשתתף אתלטים ואתלטיות עד גיל 16, עד גיל 18 ועד גיל 20, ובוגרים שיעמדו בקריטריונים (מהעונה שעברה והנוכחית) ו/או השלמה לכמות יעד לפי נתונים שפורסמו מראש. האליפות תתקיים כאמור ב-30.1 ביום שישי החל מהשעה 9:30 באצטדיון הדר יוסף ותהיה פתוחה לקהל הרחב שיוכל להגיע ולצפות במיטב האתלטים והאתלטיות הישראליים.

המנהל ההישגי של איגוד האתלטיקה, רוגל נחום, אמר: ״איגוד האתלטיקה העולמי מבין שיש לתת שוויון הזדמנויות למדינות ללא אולם למקסם את היכולת לצבור ניקוד לדירוג העולמי, שזה אחד הנושאים הקריטיים להשגת קריטריונים למפעלים בינלאומיים. הנושא מתכתב עם הפעולות של איגוד האתלטיקה בשנים האחרונות ליצור כמה שיותר הזדמנויות לאתלטים שלנו לצבור נקודות, אשר גולת הכותרת היא תחרות הגראנד סלאם, שתתקיים השנה בפעם השלישית ברציפות ב-25 ביוני באצטדיון גבעת רם בירושלים. אליפות החורף זו הזדמנות נוספת וחדשה לטובת העניין״.