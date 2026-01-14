זלמנוביץ' צפוי לפתוח בשער, בכורה לסימנטוב

כשהיא מעודדת מהניצחון המרשים 2:5 על מ.ס אשדוד בתחילת השבוע, עירוני ק"ש תנסה להשלים הערב (רביעי, 19:00) שבוע כמעט מושלם, כשתארח את בית"ר ירושלים במסגרת שמינית גמר גביע המדינה ותקווה לחולל הפתעה.

בקריה, זוכרים את המשחק בין הקבוצות בשבוע שעבר, אז הקבוצה של שי ברדה (שלא יעמוד גם הערב על הקווים בשל פטירת אביו) נתנה פייט לירושלמים, ורוצים הפעם לצאת עם הכרטיס לרבע הגמר ולא עם המחמאות.

מנו הרוניאן, עוזרו של ברדה, שזכה למחמאות על ההכנה למשחק מול אשדוד, צפוי לשמור על מרבית ההרכב שפתח בליגה. שינוי אחד שכן עשוי להתבצע, הוא הצבתו של שוער המשנה, מתן זלמנוביץ', בין הקורות, כפי שקרה במשחק הגביע הקודם מול הפועל ר"ג.

מתן זלמנוביץ' (רועי כפיר)

לאחר שבועות ארוכים של סגל חסר, קריית שמונה תקבל היום בהופעת בכורה בסגל את קשר הרכש המושאל מהפועל באר שבע, מור סימנטוב, כאשר סימן השאלה מגיע מכיוונו של הקשר החדש, יאו אקה.

האחרון הספיק להתאמן עם חבריו כבר שני אימונים ואמור להיות בסגל, אך במועדון מחכים לטפסי השחרור מההתאחדות הטורקית, לאחר שהמועדון הצפוני וההתאחדות לכדורגל כבר השלימו את כל העניינים הבירוקרטיים מצידם.

הרכב משוער: מתן זלמנוביץ', עובדיה דרויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, בילאל שאהין, אופיר בנבנישתי, כריסטיאן מרטינס, אריאל שרצקי, יאיר מרדכי, מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה.