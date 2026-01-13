בצל רכישת הקבוצה: הפועל חיפה גברה על שומרון

שבעה משחקים נערכו הערב (שלישי) בפתיחת הסיבוב השני בליגה לאומית Winner. הפועל חיפה, הפועל אילת ועירוני נהריה השיגו ניצחונות חוץ. מכבי רחובות דרסה את מכבי מעלה אדומים. מ.ס צפת השיגה ניצחון ביתי ראשון העונה כשהתפוצצה על מגדל העמק יזרעאל.

אליצור שומרון - הפועל 'הר אדיר' חיפה 90:73

אחרי רעשי הרקע מהימים האחרונים, הפועל חיפה ידעה לעשות את העבודה על הפרקט ויצאה עם ניצחון חוץ שני בתוך ארבעה ימים. החבורה של רובן נייברגר שוב הציגה משחק התקפי נהדר, כאשר פתיחת משחק במעמד צד אחד הבטיחה לה את הניצחון. האדומים פתחו את המשחק עם מטווח שלשות בהובלת דנאל כוזהינוף, שוהם גת, ראיין טוראל ואיתי שניידר שחתם את הרבע הראשון ב-32:15. מכאן, אליצור שומרון נאלצה לרדוף אחרי יריבתה וגם הצליחה לצמצם את הפער אבל ברבע האחרון האורחים ידעו ללחוץ על הגז ועם פעולות גדולות של דניאל רוזנבאום לקראת הסיום יצאו עם ניצחון. אליצור שומרון ממשיכה לאבד גובה וספגה הערב 19 נקודות במתפרצות. המנצחת נהנתה משישה שחקנים בדאבל פיגרס, 13 שלשות ב-43 אחוז וספגה מהביתיים 3 שלשות בלבד ב-15 אחוז.

לשומרון: וינס קול 20 נק', מתן חכמו 17 נק', דימיטריוס טרידוול 14 נק', עומר דרגושנסקי 8 נק', יונתן מור 7 נק', אסף כהן ויונתן אבולוף 3 נק' כ"א, רעי הלל 1 נק'

להפועל חיפה: ראיין טוראל (8/11 מהשדה) 18 נק', ווסלי האריס ואקסבייר ג'ונסון 16 נק' כ"א, שוהם גת (9 אסיסטים) 15 נק', דנאל כוזהינוף (4/7 לשלוש) 12 נק', דניאל רוזנבאום 10 נק', איתי שניידר 3 נק'

מכבי פתח תקווה - הפועל 'אסטרל' אילת 102:66

עוד ניצחון משכנע לאילתים, שפותחים את הסיבוב השני בדיוק באותה היכולת שהציגו לאורך כל הסיבוב הראשון. הדרומיים שוב רשמו משחק התקפי נהדר עם חלוקת נקודות נאה במשחק בו כל שחקני הסגל שיחקו ואף קלעו. אילת סיימה את המשחק עם 14 שלשות ב-50 אחוזי הצלחה, חילקה 25 אסיסטים והותירה את הביתיים על 32 אוז מהשדה במשחק. כבר ברבע הראשון היה ברור לאן נושבת הרוח - האורחים הובילו 6:17 כבר לאחר 5 דקות בהובלת דאסי האנאס, תומר פורת ואליעד טל. בהמשך, אלון דרוקר הצטרף לחגיגה והרבע נגמר ב-28:13. אילת המשיכה ביכולת ההתקפית המרשימה שלה גם ברבע השני, וזה למרות שבפתיחתו מכבי פתח תקווה קיזזה ל-34:26. ב-6 הדקות האחרונות של הרבע המקומיים קלעו רק 11 נקודות ובאילת ניצלו זאת עד תום בכדי לברוח ל-57:37. החצי השני כבר היה לפרוטוקול בלבד ורצף שלושת הניצחונות של מכבי פתח תקווה הגיע לקיצו.

לפתח תקווה: קודי ריילי 15 נק', כל גילינסקי 12 נק', קורן ג'ורנו, אייל ננקין ואריאל דרעי 7 נק' כ"א, נועם נאור וטרה מקולום 6 נק' כ"א, שלו ז'אן, איתי ירום ואופיר גולדשטיין 2 נק' כ"א

לאילת: ישמעאל ליין 17 נק', צוף בן משה 16 נק', אלון דרוקר ודאסטי האנאס 15 נק' כ"א, אליעד טל (10 ריבאונדים) 13 נק', תומר פורת 8 נק', מירון רוינה 4 נק', דין אלינגר, עידו הראל ויניב אבידן 3 נק' כ"א, ליאם ביטון 2 נק'

אילת ממשיכה לשייט לליגת העל (צילום: ליאור פורמן, מנהלת ליגה לאומית Winner)

א.ס עירוני אשקלון – מכבי 'רוטשטיין' אשדוד 83:91

משחק נהדר באשקלון מסתיים עם ניצחון מקומי, שנותן לא.ס עירוני אשקלון הרבה דחיפה לקראת המשך הסיבוב השני. הבחורה של דרור כהן עמדה גם בהפרש מהמשחק הקודם ומחקה אותו, כשהיא עוצרת את מכבי אשדוד על 83 נקודות ומקבלת הופעת בכורה טובה מלאטרל ריד, שסיים עם 15 נקודות ו-6 אסיסטים. הכחולים עצרו את רוברט טרנר על 19 נקודות ב-7/23 מהשדה. מכבי אשדוד סופגת הפסד נוסף לקבוצה שצמודה אליה בטבלה, והיא שוב לא מצליחה להתרומם לכיוון החמישייה הראשונה.

החבורה של דרור כהן פתחה את המשחק עם מבול שלשות ועם יכולת נהדרת של הצוות הישראלי הוליכה 21:31 לאחר הרבע הראשון. שחר שלמון ואמרי שביט קיזזו את הפער בפתיחת הרבע השני אבל טיילר ויידמן ולאטרל ריד דאגו שהקבוצה שלהם תוביל במחצית 38:53. מכבי אשדוד המתוסכלת לא הצליחה להציג את המשחק ההתקפי שלה בחצי הראשון, אבל ברבע השלישי הצליחה לחזור למשחק דרך ההגנה וברבע האחרון מטווח שלשות הורידו את הפער ל-79:80 בלבד. דווקא כאן המומנטום האשדודי נעצר וריצת 0:8 חתמה את המשחק.

לאשקלון: טיילר ויידמן ולאטרל ריד 15 נק' כ"א, עוז לביא 14 נק', רון כהן 12 נק', ברנדון באומן 11 נק', עידו שבת (6 אסיסטים) 10 נק', עמית סנקר 8 נק', עידו פליישר 6 נק'

לאשדוד: עמית ראובן 20 נק', רוברט טרנר 19 נק', דוויט ווילסון 18 נק', שחר שלמון 13 נק', בן גולד 6 נק', רביב פיטשון 3 נק', אמרי שביט ונועם יעקובי 2 נק' כ"א

א.ס רמת השרון ירק השדה - עירוני נהריה 92:79

ניצחון יקר של עירוני נהריה ברמת השרון במשחק שנערך באולם דורון לאחר שבעולם קרית יערים ובסביבתו נפל החשמל במהלך חימום שתי הקבוצות. לאחר בירור עם חברת חשמל נמסר כי צפי התקלה הוא שלוש שעות, הוחלט על קיום המשחק באולם סמוך העומד בנוהלי מנהלת הליגה. על הפרקט נהריה הייתה עדיפה יותר ולקראת המחצית הצליחה לרדת ביתרון קטן 36:40 בזכות שלשות של תומר כהן ועומר בן דוד.

המומנטום הסגול נמשך גם לרבע השלישי כשנהריה עלתה ליתרון 53:43. עומר בן דוד הנהדר המשיך ביכולת הטובה שלו ויחד עם כריס קלארק ומרסלוס ארלינגטון הפער גדל - 71:58 לאחר שלושה רבעים. ברבע האחרון רמה"ש ניסתה להתקרב אבל לנהריה היו תכניות אחרות - החבורה של ניר קפלן הצליחה לשמור על היתרון שלה ולחזור לצפון עם הניצחון כשכריס קלארק לוהט עם טריפל דאבל.

לרמה"ש: איירה לי 21 נק', דימיטרי רוברטס (12 אסיסטים) 20 נק', חן כלפון 13 נק', רועי אבנרי 10 נק', עמית ביר כץ 8 נק', רני בלגה 7 נק'

לנהריה: מרסלוס ארלינגטון 26 נק', תומר לוינסון 20 נק', עומר בן דוד 18 נק', כריס קלארק (17 ריבאונדים, 12 אסיסטים) 16 נק', תומר כהן 7 נק', יוגב אוחיון 4 נק', אלכס צוברביץ 1 נק'

מ.ס צפת - הפועל מגדל העמק יזרעאל 105:123

האם הקאמבק של מ.ס צפת החל הערב? אחרי שלא ניצחה סיבוב שלם בביתה, בצפת השיגו הערב ניצחון בכורה לעיני הקהל הביתי במשחק התקפי שלא נראה זמן רב בליגה. החבורה של אילן עמר התפוצצה על מגדל העמק יזרעאל כשהיא קולעת לפחות 30 נקודות בשלושה מבין ארבעה רבעים. צפת פתחה את המשחק בסערה עם 9/9 מהשדה ו-26 נקודות בפחות מ-6 דקות. נועם אקריש היה בלתי ניתן ליצירה וצפת סגרה את הרבע הראשון עם 39 נקודות כשהיא קולעת 8/9 לשתיים ו-7/8 לשלוש. האורחים היו בהלם מהתצוגה ההתקפית של המארחת אך ברבע השני נראו טוב יותר, אלא שצפת המשיכה בשלה וסגרה את החצי הראשון ביתרון 52:72 מהדהד. החצי השני היה לפרוטוקול בלבד ובצפת חגגו ניצחון ביתי ענק.

לצפת: ג'וש נזיקור (15 ריבאונדים) 33 נק', טיישון אלכסנדר (11 אסיסטים) 30 נק', נועם אקריש 24 נק', קיירי בראון (12 אסיסטים) 15 נק', קוזמה גונצ'רוב ורז מור 7 נק' כ"א, טל חדד 4 נק', דביר אוחנה 3 נק'

למגדל העמק יזרעאל: ברנדון אדווארדס 22 נק', מרקיז ווריק 19 נק', יהל פלג 13 נק', עידן אלבר 12 נק', ניב למפרט 8 נק', ניתאי רוזנברג 6 נק',יהלי שטיינהאוור 3 נק', אורי עובדיה 2 נק'

א.ס אשקלון/קרית גת - מ.כ עוטף דרום 103:90

ניצחון שני ברציפות למ.כ עוטף דרום, שהשלימה דאבל על קרית גת. החבורה של ברק פלג מסיימת שני משחקי חוץ בליגה עם שני ניצחונות, והיא מתרחקת עוד קצת מהחלק התחתון אל עבר מרכז הטבלה. האורחים קלעו מעל 20 נקודות בכל אחד מארבעת הרבעים ונהנו מ-14 שלשות, כאשר עילאי שאול בולט עם 5 שלשות ו-20 נקודות. מנגד, קרית גת סופגת הפסד נוסף במשחק בו קיבלה 12 נקודות בלבד משחקני הספסל ולא הצליחה לייצר מומנטום במהלך המשחק.

פתיחת המשחק הייתה שקולה ואחרי 5 דקות הלוח הראה 15:15. סמקלו קוולה ועילאי שאול סיפקו דקות טובות ועם 11 נקודות רצופות קבעו 15:26 לאורחים לאחר הרבע הראשון. הריצה של האורחים נמשכה וברבע השני הם השלימו ריצת 24-6 שקבעה 21:39 לאורחים. קלארק רוזנברג וג'ו ריס ניסו לצמצם אבל שתי שלשות של עילאי שאול קבעו 35:55 במחצית. הקצב הגבוה נמשך גם ברבע השלישי, אבל לא מנע מעוטף דרום לשמור על היתרון שלה - 64:82 לאחר שלושה רבעים. ברבע האחרון המקומיים שוב ניסו לבצע קאמבק, אבל בכל פעם שהתקרבו לעוטף דרום היו הפתרונות והאורחים יצאו עם ניצחון יקר.

לקרית גת: ג'ו ריס 22 נק', מייקל גרין 19 נק', מקסים רומנוב 17 נק', קלארק רוזנברג 13 נק', דניאל נג'ר 7 נק', שי כהן 6 נק', מאור נקרשביץ ואלון דניאלי 3 נק' כ"א

לעוטף דרום: סמקלו קוולה 26 נק', עילאי שאול (5/6 לשלוש, 6 אסיסטים) 20 נק', קינדל היל 14 נק', עומרי שלף 12 נק', נבו זומרפלד 11 נק', ים שפריר 7 נק', גל שטרנברג ואוהד דקל 5 נק' כ"א, יונתן קלר 3 נק'

מכבי רחובות - מכבי מעלה אדומים 67:102

במעמד צד אחד. מכבי רחובות התאוששה בקלות מההפסד להפועל חיפה בסוף השבוע עם ניצחון ביתי קליל על מכבי מעלה אדומים במשחק שהיה ג'ארבג' טיים לכל אורכו. החבורה של יניב בורגר פתחה את המשחק בסערה והובילה 6:14 לאחר 5 דקות. בהמשך הרבע הראשון הפער הזה גדל עם ריצת 4:14 שהבטיחה למכבי רחובות יתרון 10:28. מכאן ועד לסיום המשחק מכבי רחובות שייטה לניצחון, כשיניב בורגר משתף את כל שחקני הסגל שלו ומחלק את הדקות. מנגד, מכבי מעלה אדומים ממשיכה לצנוח לכיוון המקום ממנו יורדים ליגה. אחרי התבוסה בשבוע שעבר בפתח תקווה, מגיעה תבוסה נוספת במשחק בו הקבוצה לא הצליחה להוות יריבה ראויה.

למכבי רחובות: דרק ווקר 16 נק', עמית מנחם 14 נק', עמית אהרוני 12 נק', טל פלד 11 נק', דניאל שרון ומירון כץ 10 נק' כ"א, הראל דדון וג'וש אלדריך 8 נק' כ"א, איגור נסטרנקו 6 נק', טאז שרמן 6 נק', יותם וסר 2 נק'

למכבי מעלה אדומים: כריס ג'ונס 15 נק', רום כיטכס וטל צוויפלר 14 נק' כ"א, עדי כהן סבן 8 נק', גרג וויליאמס 6 נק', איתי קרביוב 5 נק', בר שפע 3 נק', יבגני חולודוב 2 נק'