"יש משבר, אני עוד יומיים חוזר למחלקת הנוער"

התקופה הסוערת במכבי נתניה נמשכת. בצל הפיטורים של יוסי אבוקסיס לאור הרצף הרע בליגה, היהלומים אירחו הערב (שלישי) את מכבי יפו במסגרת שלב שמינית גמר גביע המדינה, והודחו בהפתעה גדולה אחרי הפסד 2:0 ליריבה מהליגה הלאומית.

מאמן נתניה נכון לכרגע, בני לם, דיבר בתום המשחק: “לא ככה תיארתי את החזרה שלי לקווים, יש משבר, יש חוסר ביטחון, האנרגיה למטה וזה קשה מאוד. כואב לקהל וחבל. מכבי נתניה אוהבת בדרך כלל לרוץ בגביע. ניסיתי, אבל קשה, קשה לשחקנים כי עוברת עליהם תקופה לא טובה. יפו אפילו הייתה צריכה לנצח 0:3”.

“אני לא רוצה להיכנס לפיטורים של אבוקסיס. ברור שלקחת את הקבוצה פתאום למשחק כזה, זה לא קשור למי המאמן. אני לא רוצה להתעסק בדברים האלה, זה לא התחום שלי ולא העניין שלי, יום-יומיים אני חוזר למחלקת הנוער. יש בעלי בית וזה העסק שלהם. אני רוצה להאמין שיגיע מאמן קבוע למכבי נתניה”, סיכם לם.

לם:״הייתי משחק עם חיילים ולא כוכבים״

עוז בילו הוסיף על מאמנו: “לא חשבנו שזה יסתיים הערב, אנחנו צריכים להתבייש על איך שנראינו היום. רגע קשה עבורי ועבור המועדון, רוצה להתנצל בפני הקהל. אנחנו צריכים להישאר ביחד עכשיו. אני לא יודע לשים את האצבע על בעיה ספציפית, הזעזוע בעמדת המאמן? היינו מאוד מחוברים ליוסי, אנחנו מאחלים לו בהצלחה”.

עוז בילו בפעולה (רועי כפיר)

איציק ברוך, המאמן המנצח, התראיין גם הוא: “זה כיף גדול לאמן את החבורה הזו. בליגה זה פחות הולך לנו ואי אפשר לנתק את זה. אני הכי שמח בעולם שהיינו ראויים לקבל את הכרטיס לשלב הבא, מה עשה את ההבדל? היה לחץ יותר אצל נתניה”.

על העונה הלא פשוטה והמשך הדרך: “אני מקווה שזה ייקח אותנו למקום אחר. לא רוצה לבוא לדבר ושיגידו לי רק מחמאות. שיחקנו היום עם שחקני הגנה משנתוני 2005 ואני מאוד גאה בהם”. על ההגרלה בשלב הבא: “אני יודע שיש קבוצות מהלאומית ברבע הגמר, ובלאומית כל קבוצה יכולה לנצח כל קבוצה. זאת אומרת שם נקבל קבוצה מהליגה שלנו, יש לנו אופציה להגיע לחצי הגמר וזה דבר היסטורי”.

ברוך:״ההנהלה רוצה מכבי חיפה או ב״ש״

סאלי גנון, שהרשית את השער הראשון: “זה ערב שלא נשכח. כבשתי, הדחנו קבוצה מליגת העל, אני שמח מהניצחון ומחר יום חדש. הבדלי הרמות לא כאלה בשמיים פר שחקן, נתניה קבוצה מאוד טובה, אך גם אנחנו. עשינו משחק טוב ותודה לאל. איציק הכין אותנו היטב, הוא סיפר לנו את החוויות שלו מהגביע, האמנו והוכחנו. מקווה שהמשחק הזה ידחוף אותנו קדימה. את מי אני רוצה לקבל ברבע הגמר? כמה שפחות קשה, ריינה אולי”.