במשחק העונה: רונאלדו העלה את אל נאסר ליתרון

אל נאסר פתחה את העונה בצורה מדהימה עם עשרה ניצחונות בעשרת המשחקים הראשונים בליגה, ואז הגיע משבר שכלל תיקו ושני הפסדים ברציפות. עם הדבר הזה הגיעה הקבוצה הערב (שני) למשחק העונה נגד אל הילאל, במטרה לשוב למסלול ולהתקרב למקום הראשון.

בדקה ה-42 מי אם לא כריסטיאנו רונאלדו כבש כדי לעלות את אל נאסר ליתרון של 0:1, וכדי לצמק את הפער נכון לכרגע לנקודה אחת בלבד. המשחק עדיין משוחק, כאשר אל הילאל לפניו הייתה עם 35 נקודות ואל נאסר עם 31, וכאמור עם שלושה משחקים ללא ניצחון.

זה היה השער ה-959 בקריירה של הפנומן הפורטוגלי, כאשר המרדף לגול ה-1,000 נמשך, חי וקיים. רונאלדו הוא מלך השערים של הליגה הסעודית כאשר יש לו 15 שערים עד כה העונה כולל הגול נגד אל הילאל, בנוסף גם לבישול אחד שיש לו.