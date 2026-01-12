מקום שני וללא תואר: סיכום הקדנציה של אלונסו

ריאל מדריד הודיעה היום (שני) על סיום דרכו של צ'אבי אלונסו בתפקיד המאמן הראשי. ההחלטה, שהתקבלה ב"הסכמה הדדית", מגיעה פחות משנה לאחר שהספרדי הגיע בקול תרועה רמה לאחר הצלחה אדירה בבאייר לברקוזן מהבונדסליגה, כדי להחליף את קרלו אנצ'לוטי.

הקדנציה של אלונסו על הקווים בברנבאו נמשכה 34 משחקים בלבד בכל המסגרות. למרות פתיחת עונה מרשימה שכללה מאזן של 24 ניצחונות ו-4 תוצאות תיקו, אך שישה הפסדים ערערו את מעמדו. המאמן עוזב את המועדון עם ממוצע נקודות מכובד של 2.24 למשחק, אך עם תחושת החמצה מקצועית לאחר שהקבוצה איבדה גובה במאבק האליפות כשהיא בפער 4 מברצלונה.

מלבד הסיבות המקצועיות שתרמו לעזיבתו של הבסאקי, גם למתיחות בחדר ההלבשה היה תפקיד משמעותי בפרידה. על פי דיווחים רבים שהגיעו בחודשים האחרונים, אלונסו איבד לאט לאט את חדר ההלבשה, כשהוא רושם מערכת יחסים מעורערת עם אחד מכוכבי הקבוצה, ויניסיוס, שגם התקשה לספק תחת המאמן הספרדי את המספרים אשר ציפו ממנו.

ויניסיוס. הסתכסך עם אלונסו (IMAGO)

הקש ששבר את גב הגמל היה ההפסד הכואב בגמר הסופר קאפ הספרדי ליריבה המושבעת ברצלונה, שנערך אמש. הנהלת המועדון, בראשות פלורנטינו פרס, החליטה כי יש צורך בשינוי מיידי כדי להציל את העונה. אלונסו, שנחשב לאחת האגדות הגדולות של המועדון כשחקן, נפרד מהתפקיד כשהוא משאיר את הקבוצה במקום השני בליגה ובשלבים המכריעים של ליגת האלופות.