יום שני, 12.01.2026 שעה 20:36
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
4117-3718ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3420-2319אספניול5
2925-3119בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2324-2519אלצ'ה9
2222-1619ראיו וייקאנו10
2127-2419ריאל סוסיאדד11
2125-1519חטאפה12
2134-1819ג'ירונה13
2029-2418סביליה14
1922-1819אוססונה15
1924-1619אלאבס16
1828-2119מיורקה17
1731-1819ולנסיה18
1430-2118לבאנטה19
1328-919אוביידו20

מקום שני וללא תואר: סיכום הקדנציה של אלונסו

המאמן הגיע למדריד בקול תרועה רמה לאחר הצליחה אדירה בלברקוזן, אך אצל הבלאנקוס הדברים פחות הסתדרו, גם מקצועית וגם מבחינת היחסים עם השחקנים

צ'אבי אלונסו (IMAGO)
צ'אבי אלונסו (IMAGO)

ריאל מדריד הודיעה היום (שני) על סיום דרכו של צ'אבי אלונסו בתפקיד המאמן הראשי. ההחלטה, שהתקבלה ב"הסכמה הדדית", מגיעה פחות משנה לאחר שהספרדי הגיע בקול תרועה רמה לאחר הצלחה אדירה בבאייר לברקוזן מהבונדסליגה, כדי להחליף את קרלו אנצ'לוטי.

הקדנציה של אלונסו על הקווים בברנבאו נמשכה 34 משחקים בלבד בכל המסגרות. למרות פתיחת עונה מרשימה שכללה מאזן של 24 ניצחונות ו-4 תוצאות תיקו, אך שישה הפסדים ערערו את מעמדו. המאמן עוזב את המועדון עם ממוצע נקודות מכובד של 2.24 למשחק, אך עם תחושת החמצה מקצועית לאחר שהקבוצה איבדה גובה במאבק האליפות כשהיא בפער 4 מברצלונה.

מלבד הסיבות המקצועיות שתרמו לעזיבתו של הבסאקי, גם למתיחות בחדר ההלבשה היה תפקיד משמעותי בפרידה. על פי דיווחים רבים שהגיעו בחודשים האחרונים, אלונסו איבד לאט לאט את חדר ההלבשה, כשהוא רושם מערכת יחסים מעורערת עם אחד מכוכבי הקבוצה, ויניסיוס, שגם התקשה לספק תחת המאמן הספרדי את המספרים אשר ציפו ממנו.

ויניסיוס. הסתכסך עם אלונסו (IMAGO)ויניסיוס. הסתכסך עם אלונסו (IMAGO)

הקש ששבר את גב הגמל היה ההפסד הכואב בגמר הסופר קאפ הספרדי ליריבה המושבעת ברצלונה, שנערך אמש. הנהלת המועדון, בראשות פלורנטינו פרס, החליטה כי יש צורך בשינוי מיידי כדי להציל את העונה. אלונסו, שנחשב לאחת האגדות הגדולות של המועדון כשחקן, נפרד מהתפקיד כשהוא משאיר את הקבוצה במקום השני בליגה ובשלבים המכריעים של ליגת האלופות.

