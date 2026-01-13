גרסת ריאל למחווה הלא ספורטיבית של אמבפה

הסצנה השנויה ביותר במחלוקת בגמר הסופר קאפ הגיעה לאחר שריקת הסיום. למרות המתח שהיה בחלקים מסוימים של המשחק, הרגע שזכה להכי הרבה תשומת לב הגיע כאשר קיליאן אמבפה, לאחר שקיבל את מדליית סגנית האלופה, אמר דבר מה לחבריו ולאחר מכן הם לא ביצעו את מסדר הכבוד לברצלונה.

מדובר בסצנה שעוררה אין ספור תגובות וביקורות ברשתות החברתיות. הצרפתי נקלט בעדשות המצלמות, ולפי דיווח של העיתונאי אלפרדו מרטינס, היה זה החלוץ עצמו שהרחיק את חבריו מהאזור, כפי שניתן לראות בצילומים ששודרו בטלוויזיה.

אפילו ראול אסנסיו ניגש לברך את שחקני ברצלונה ולבצע את מסדר הכבוד, אך אז אמבפה, שפנה לכיוון ההפוך, שוחח עם הבלם ועם שאר חבריו תוך שהוא מבצע מחוות של זעם וחוסר שביעות רצון. הסצנה מקבלת משנה תוקף לנוכח העובדה שקבוצתו של האנזי פליק כן ביצעה מחווה ספורטיבית כלפי יריבתה, כאשר שחקני ריאל מדריד קיבלו את מדליות סגנית האלופה.

אמבפהת (צילום מסך)

למרות מה שניתן לראות בצילומים, הגרסה של ריאל מדריד שונה. לפי אותו אלפרדו מרטינס, במועדון טוענים כי ההתאחדות היא זו שביקשה מהשחקנים לעבור לאזור אחר מאחר והם עמדו בקו הצילום, ולכן לא בוצע מסדר הכבוד.

בכל מקרה, התמונות מותירות מקום לפרשנויות שונות, עד שגורמים נוספים יספקו את גרסתם לאירועים. מה שאירע לא התקבל היטב כלל בקרב אוהדי ברצלונה, והוא נראה חריג במיוחד כשהוא מגיע מאמבפה, שאינו נוהג להתנהג כך בדרך כלל.

חלוץ ריאל מדריד שיחק את הדקות האחרונות של גמר הסופר קאפ ונוכחותו כמעט שלא הורגשה. הוא רשם בקושי פעולה הגנתית אחת מול לאמין ימאל והיה מעורב בהרחקתו של פרנקי דה יונג, אך ניכר שלא היה כשיר במאה אחוז, דבר שמעמיד בסימן שאלה את ההחלטה לצרף אותו לנסיעה לג'דה כדי לשחק דקות ספורות.