יום שלישי, 13.01.2026 שעה 09:02
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
4117-3718ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3420-2319אספניול5
2925-3119בטיס6
2920-2519סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2324-2519אלצ'ה9
2222-1619ראיו וייקאנו10
2127-2419ריאל סוסיאדד11
2125-1519חטאפה12
2134-1819ג'ירונה13
2030-2419סביליה14
1922-1819אוססונה15
1924-1619אלאבס16
1828-2119מיורקה17
1731-1819ולנסיה18
1430-2118לבאנטה19
1328-919אוביידו20

גרסת ריאל למחווה הלא ספורטיבית של אמבפה

הצרפתי תועד נסער לאחר קבלת המדליה ופנה לחבריו, שלא ביצעו את מסדר הכבוד לאלופה ברצלונה. הבלאנקוס טוענים: זו הסיבה האמתית שלא נעשה מסדר הכבוד

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

הסצנה השנויה ביותר במחלוקת בגמר הסופר קאפ הגיעה לאחר שריקת הסיום. למרות המתח שהיה בחלקים מסוימים של המשחק, הרגע שזכה להכי הרבה תשומת לב הגיע כאשר קיליאן אמבפה, לאחר שקיבל את מדליית סגנית האלופה, אמר דבר מה לחבריו ולאחר מכן הם לא ביצעו את מסדר הכבוד לברצלונה.

מדובר בסצנה שעוררה אין ספור תגובות וביקורות ברשתות החברתיות. הצרפתי נקלט בעדשות המצלמות, ולפי דיווח של העיתונאי אלפרדו מרטינס, היה זה החלוץ עצמו שהרחיק את חבריו מהאזור, כפי שניתן לראות בצילומים ששודרו בטלוויזיה.

אפילו ראול אסנסיו ניגש לברך את שחקני ברצלונה ולבצע את מסדר הכבוד, אך אז אמבפה, שפנה לכיוון ההפוך, שוחח עם הבלם ועם שאר חבריו תוך שהוא מבצע מחוות של זעם וחוסר שביעות רצון. הסצנה מקבלת משנה תוקף לנוכח העובדה שקבוצתו של האנזי פליק כן ביצעה מחווה ספורטיבית כלפי יריבתה, כאשר שחקני ריאל מדריד קיבלו את מדליות סגנית האלופה.

אמבפהת (צילום מסך)אמבפהת (צילום מסך)

למרות מה שניתן לראות בצילומים, הגרסה של ריאל מדריד שונה. לפי אותו אלפרדו מרטינס, במועדון טוענים כי ההתאחדות היא זו שביקשה מהשחקנים לעבור לאזור אחר מאחר והם עמדו בקו הצילום, ולכן לא בוצע מסדר הכבוד.

בכל מקרה, התמונות מותירות מקום לפרשנויות שונות, עד שגורמים נוספים יספקו את גרסתם לאירועים. מה שאירע לא התקבל היטב כלל בקרב אוהדי ברצלונה, והוא נראה חריג במיוחד כשהוא מגיע מאמבפה, שאינו נוהג להתנהג כך בדרך כלל.

חלוץ ריאל מדריד שיחק את הדקות האחרונות של גמר הסופר קאפ ונוכחותו כמעט שלא הורגשה. הוא רשם בקושי פעולה הגנתית אחת מול לאמין ימאל והיה מעורב בהרחקתו של פרנקי דה יונג, אך ניכר שלא היה כשיר במאה אחוז, דבר שמעמיד בסימן שאלה את ההחלטה לצרף אותו לנסיעה לג'דה כדי לשחק דקות ספורות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */