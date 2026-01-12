יום שני, 12.01.2026 שעה 15:13
ליגת ווינר סל 25-26
23908-109512הפועל ת"א
23970-116513מכבי ת"א
22993-103613הפועל העמק
221167-124613בני הרצליה
211097-104613הפועל חולון
211045-110713הפועל ירושלים
191132-109813הפועל ב"ש/דימונה
181104-107813עירוני רמת גן
181088-108312עירוני קריית אתא
17999-97312מכבי ראשל"צ
171104-102213עירוני נס ציונה
141051-96712מכבי רעננה
13902-78512הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

אמארה סטודמאייר קיבל ברכה מהרב דוד יוסף

אקס פיניקס, ניו יורק, הפועל י-ם ומכבי ת"א, שהתגייר, פגש את הרב שבירך: "תמשיך להתחזק ולעשות קידוש השם בעולם הספורט". הכוכב קיבל גם ברכה לבנו

|
אמארה סטודמאייר והרב דוד יוסף (באדיבות איציק אוחנה, כיכר השבת, והרבנית של האינסטגרם)
אמארה סטודמאייר והרב דוד יוסף (באדיבות איציק אוחנה, כיכר השבת, והרבנית של האינסטגרם)

כוכב ה-NBA, מכבי ת"א והפועל ירושלים לשעבר, אמארה סטודמאייר, נפגש הלילה (בין ראשון לשני) עם הראשון לציון, הרב דוד יוסף, שטס למסע חיזוק בקהילות היהודיות במיאמי.

הרב בירך את כוכב העבר: "תמשיך להתחזק ולעשות קידוש השם בעולם הספורט". בנוסף, הרב בירך את בנו הטרי שנולד לאחרונה לסטודמאייר, שיגדל לתורה, לחופה, למצוות ולמעשים טובים.

כזכור, סטודמאייר התגייר בשנים האחרונות, חזר בתשובה והפך לחרדי, שמו העברי שנבחר הוא יהושפט בן אברהם.

סטודמאייר בן ה-43 שיחק במשך שנים רבות וזכור בעיקר מתקופתו בניו יורק ובעיקר בפיניקס. בהמשך הקריירה הוא עבר גם בדאלאס ובמיאמי, לפני שהגיע להפועל ירושלים ושימש בה גם אחד מהבעלים. קבוצתו האחרונה הייתה מכבי ת"א.

