"לא הצלחנו לתרגם את התקופה האחרונה לנקודות"

מכבי הרצליה מאבדת גובה בתקופה האחרונה. אחרי שלושה ניצחונות רצופים ו-14 משחקים ברצף ללא הפסד, הקבוצה של אלעד בראון סופרת כבר שלושה הפסדים רצופים בליגה הלאומית, האחרון שבהם 2:1 להפועל נוף הגליל ביום שישי. המאמן דיבר על המשבר ועל משחק הגביע הקרוב בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

יש לכם ירידונת קלה?

אלעד בראון: “כן, זה הגביע זה משחק חשוב מבחינתנו”.

אתם רוצים לעשות שינויים בסגל?

”עושים בדיקות, תלוי אם נמצא”.

אתם בתקופה קשה.

”אני מסכים, רוב הזמן היינו טובים יתר מהיריבה, אבל לא תרגמנו את זה לנקודות”.

יש לך את המשחק מחר בגביע נגד בני יהודה ובשישי קריית ים, אך תנהל עומסים?

”משתדלים מאוד לעשות את ההתאמות. אנחנו רוצים להשתמש בשחקנים בצורה הכי טובה שיש”.

אריאל (שיימן) בלחץ?

”לא, הוא בסדר הוא מספיק מנוסה”.