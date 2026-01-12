עם האוכל בא התיאבון: התוכניות של הפועל חיפה

בהפועל חיפה לא ציפו לפתיחת עונה כפי שנפתחה. לאחר העונה הקשה שעברה על המועדון בעונה שעברה, בה ירדו מליגת העל, והקיץ בו נרכש המועדון על ידי המנכ"ל, רון פלדהיים, האדומים מהכרמל רק ביקשו לייצב את המועדון ולהעמיד קבוצה שתגיע לבית העליון. בפועל, הקבוצה נראית נהדר ואת הסיבוב הראשון סיימה במקום השלישי בטבלה, במאזן 4:11 חיובי. במהלך הסיבוב הצטרף גם סוכן השחקנים ואיש העסקים דניאל חזן כשותף.

ב-26.12 כתב פלדהיים לאוהדים: "אנחנו לקראת צעדים גדולים ומשמעותיים לעתיד המועדון. אני מבטיח לכם שדברים גדולים יקרו בימים הקרובים ".

כעת ברור למה התכוון פלדהיים. עם הצטרפותו של אדיר סבג, שרכש 80 אחוזים מבעלות המועדון, התיאבון נפתח בהפועל חיפה ובמועדון מכוונים כעת לחזור לליגת העל כבר בעונה הבאה.

בטווח המיידי, במועדון מנסים לסגור את עסקת בן אלטיט, המשחק כרגע בראפיד בוקרשט הרומנית. בקבוצה כבר סיכמו הכל מול השחקן וכעת הפערים הם בדמי השחרור מהרומנים.

אדיר סבג (אביה עמר)

בנוסף, מכוונים במועדון להביא עוד שני ישראלים בכירים לקבוצה, כולל שחקנים המשחקים בליגת העל. שמו של איליי אבייב עלה במועדון, אך בצוות המקצועי לא בטוחים שהוא האיש המתאים לקבוצה מבחינה מקצועית. אבייב (28, 2.03) ששיחק בעונה שעברה באליצור יבנה, בה העמיד ממוצעים מרשימים של 20.4 נקודות , 12 ריבאונדים ו-5.2 אסיסטים ונמצא ללא קבוצה מתחילת העונה, סירב בחודש שעבר להצעה מעירוני נהריה, לאחר שזאת לא הסכימה לתנאים הכספיים שדרש.

בימים הקרובים עתיד המועדון לפנות לשחקנים נוספים בניסיון לחזק את הקבוצה.