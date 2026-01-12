25 נקודות לאבדיה שנפצע, פורטלנד נכנעה לניקס

ליגת ה-NBA נמשכה גם הלילה (בין ראשון לשני) עם הכוכב הישראלי דני אבדיה, שכבר מזמן קנה לעצמו שם בינלאומי בזכות תצוגות ענקיות. אלא שהפעם, רצף הניצחונות של הסופר סטאר ופורטלנד נעצר לאור הפסד 123:114 לניו יורק ניקס, בו אבדיה נפצע לקראת הסיום.

מבחינה אישית, אבדיה קלע בהתמודדות הזו 25 נקודות ב-38 דקות על הפרקט, בהן גם הוסיף 5 ריבאונדים, 4 אסיסטים, שלוש חטיפות וחסימה אחת. כשנותרו קצת פחות משתי דקות לסוף הרבע האחרון, דני נחת לא טוב אחרי ריבאונד ומיד תפס את הגב התחתון. הוא ירד ישירות לחדר ההלבשה ולא שב.

ומה קרה בשאר המשחק? ג’יילן ברונסון הוביל את ניו יורק עם 26 נקודות, כשאו ג’י אנונובי הוסיף 24, קארל-אנתוני טאונס תרם 20 נקודות ו-11 ריבאונדים ומיקל ברידג’ס סיים עם 18 נקודות, 6 אסיסטים ו-6 ריבאונדים. הניקס הגיעו אחרי תקופה פחות טובה, בה הפסידו חמישה מששת משחקיהם האחרונים.

דני אבדיה ורוברט וויליאמס (רויטרס)

המשחק עצמו היה צמוד ברוב שלביו, כשבפורטלנד הצליחו למחוק פער דו ספרתי במחצית השנייה ואף לעלות ליתרון ברבע הרביעי. המאבק על ההובלה נמשך עד לדקות ההכרעה, אז ניו יורק הצליחה לייצר ריצת נקודות מכרעת בהובלת ברונסון ומיילס מקברייד, עם שלשות וקליעות חשובות שעצרו את המומנטום של הבלייזרס ולא אפשרו להם להשלים מהפך. אבדיה וחבריו ירדו למאזן 21:19, חמשת הניצחונות הרצופים לא המשיכו.

המפגש סימן גם חזרות משמעותיות משני הצדדים: ג’וש הארט שב לחמישייה של ניו יורק לראשונה מאז שנפצע בקרסולו בחג המולד וסיים עם 18 נקודות, בעוד שבפורטלנד חזר ג’רו הולידיי לאחר היעדרות ארוכה בשל פציעה בשוק, הוא קיבל 16 דקות ותרם 8 נקודות.