טקס מרגש נערך לזכרו של הלוחם עמית רגב ז"ל

מרגש וראוי: הערב (ראשון) במשחק המרכזי של ליגת ווינר סל בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים נערך טקס הנצחה מרגש לזכרו של לוחם צה״ל עמית רגב ז״ל, שנפל בקרב בכפר ג׳באליה בעומק רצועת עזה.

עמית, לוחם בחיל השריון, היה אוהד אדוק של מכבי תל אביב והיה מנוי עם אביו יוני, בעוד אחיו התאום הזהה, עידו, אוהד את הפועל ירושלים.

הטקס לזכרו של עמית רגב ז"ל (ספי מגריזו, מכבי תל אביב)

לזכרו של עמית, שיתפו שני המועדונים פעולה בטקס משותף ומכבד שנערך על הפרקט אל מול אולם מלא בהיכל מנורה מבטחים.

הטקס התקיים בהשתתפות מנכ״ל מכבי תל אביב, אבי בן-טל, וגל מקל, כדורסלן העבר ונציג הבעלים בהפועל ירושלים ובנוכחות בני ובנות משפחתו של עמית, שהגיעו לחלוק כבוד, זיכרון ואהבה.