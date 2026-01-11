מלדיני: הרבה מעבר לשם משפחה בסרייה א'

הליגה האיטלקית היא ממזמן לא רק כדורגל, היא הרבה יותר מזה. היא הליגה הצבעונית בעולם, עם קהלים, צבע ובעיקר המון היסטוריה וסיפורים שהשפיעו על כל עולם הכדורגל. ערוץ ONE גאה להשיק סדרה חדשה בשם שושלות איטליה, שתתמקד במשפחות שהפכו לחלק בלתי נפרד מההיסטוריה של הכדורגל האיטלקי והשפיעו עליו לאורך דורות.

פרק הבכורה של הסדרה מוקדש למשפחת מלדיני: שם שהוא הרבה מעבר לשם משפחה בסרייה A. צ’זארה מלדיני היה קפטן מילאן בשנות ה־50 וה־60 והמשיך בהמשך לקריירת אימון, כולל בנבחרת איטליה.

בנו, פאולו מלדיני, הפך לאחד השחקנים הגדולים בתולדות המועדון והכדורגל העולמי, עם קריירה של 25 עונות במדי מילאן, חמש זכיות בליגת האלופות ושבע אליפויות איטליה. הדור השלישי, דניאל מלדיני, גדל גם הוא במילאן, המשיך לקריירה מקצועית וכיום משחק באטאלנטה ובנבחרת איטליה.

מלדיני, השושלת שעיצבה את הכדורגל האיטלקי

הסדרה תעסוק לא רק בהישגים, אלא גם במורשת, בהמשכיות ובמשמעות של לגדול לתוך שם שמחייב הצלחה. דרך סיפורים אישיים, רגעים היסטוריים והקשר בין בית, מועדון ונבחרת, שושלות איטליה מבקשת להציג זווית רחבה יותר על הכדורגל האיטלקי. הפרק על משפחת מלדיני פותח סדרה שתמשיך בהמשך עם שושלות נוספות שהשאירו חותם עמוק על המשחק באיטליה.