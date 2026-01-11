יום ראשון, 11.01.2026 שעה 22:55
כדורסל ישראלי

מלחיץ: שריפה פרצה באמצע אימון כדורסל ילדים

אירוע לא שגרתי התרחש הערב באולם כדורסל בעפולה, כאשר שריפה פרצה במהלך אימון ילדים, אך לוחמי האש שהגיעו במהרה השתלטו על השריפה. אין נפגעים

כדורסל (רועי כפיר)
כדורסל (רועי כפיר)

מלחיץ: שריפה פרצה הערב (ראשון) באמצע אימון כדורסל ילדים באולם בעפולה, לוחמי האש פעלו במהירות והשתלטו על השריפה, כאשר כל הנוכחים פונו במהרה מהאולם הצפוני.

כאמור, לקראת השעה 19:00 התקבלה במוקד 102 של מחוז צפון קריאת ממערכת גילוי אש ועשן בהיכל הספורט העירוני בעפולה. תוך מספר שניות הגיעה גם שיחת טלפון מהמקום על עשן ואש בתוך האולם.

למקום זינקו ארבעה צוותים מתחנות מרחב עפולה ובהגיעם למקום זיהו כי ארון חשמל בוער בתוך האולם. במהרה, לוחמי האש השתלטו על השריפה והחלו בפינוי העשן הכבד מהמבנה.

רב רשף מיכאל גולדנברג, מפקד האירוע, אמר: "פעולה אחראית של מאמן קבוצת הילדים שזיהה את השריפה והוציא במהירות את הילדים מהאולם מנעה אסון. לשמחתי כל שנותר לנו הוא להשתלט על האש ולפנות את העשן מהמבנה".

