ליגה לאומית 25-26
3820-4117מכבי פ"ת1
3218-2818מכבי הרצליה2
2920-2118הפועל כפ"ס3
2722-2618מ.ס כפר קאסם4
2620-2518הפועל ראשל"צ5
2521-2417הפועל ר"ג6
2423-2518מ.ס קריית ים7
2427-2617הפועל כפר שלם8
2427-2418עירוני מודיעין9
2425-1918הפועל רעננה10
2120-2017הפועל עכו11
1926-1818בני יהודה12
1836-2818מכבי יפו13
1726-2218הפועל נוף הגליל14
1729-1617הפועל עפולה15
1522-1917הפועל חדרה16

מכת חיסורים למכבי פתח תקווה לקראת הפועל ר"ג

חזן, קורטס וריבולייה ייעדרו עקב צהובים: אווסו, אינברום וחטיב יפתחו. גם הינדי ישוב להרכב. שוהם: "נבוא צנועים, זה מה שהביא אותנו למקום שלנו״

|
שחקני מכבי פתח תקווה מאושרים (אופיר מגדל)
שחקני מכבי פתח תקווה מאושרים (אופיר מגדל)

לאחר הניצחון המשכנע על הפועל כפר סבא במחזור האחרון וכששאר קבוצות הצמרת איבדו נקודות, מכבי פתח תקווה יודעת שהיא יכולה לפתוח מחר פער של 12 נקודות מהמקום השלישי, אם תנצח את הפועל רמת גן בבית.

אלא שהמאמן נועם שוהם, ייאלץ להסתדר מחר ללא שלושה משחקניו המרכזיים: לירן חזן, חוסה קורטס ופרנק ריבולייה, כאשר השלושה ירצו עונש הרחקה בגין צבירת חמישה כרטיסים. לעומת זאת, מוחמד הינדי ובן והבה, שנעדרו מול כפ"ס מאותה הסיבה, יחזרו לסגל. 

על פי המסתמן, הינדי יחזור להרכב במקומו של הדר פוקס, כאשר והבה יישאר על הספסל. בחלק הקדמי, סמואל אווסו יחזור להרכב במקומו של חזן, כשגם אייל אינברום ומוחמד חטיב יפתחו ב-11. 

נועם שוהם (שחר גרוס)נועם שוהם (שחר גרוס)

"אנחנו מעריכים כל קבוצה בליגה הזאת ויודעים שאין משחק פשוט. יש לנו סגל מספיק איכותי וטוב עם שחקנים רעבים שרוצים ומגיעות להם דקות משחק. נבוא צנועים ומחוייבים כי זה מה שהביא אותנו למקום שאנחנו נמצאים. רמת גן היא קבוצה טובה ומאומנת, אבל נרצה להמשיך במומנטום החיובי שלנו", אמר המאמן נועם שוהם לקראת ההתמודדות.

הרכב משוער: מרקו וולף, עומר שירזי, איתן טיבי, מוחמד הינדי, אביב סלם, עידו כהן, ניב יהושע, אייל אינברום, סמואל אווסו, עידן דהן ומוחמד חטיב.

