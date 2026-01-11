מכת חיסורים למכבי פתח תקווה לקראת הפועל ר"ג

לאחר הניצחון המשכנע על הפועל כפר סבא במחזור האחרון וכששאר קבוצות הצמרת איבדו נקודות, מכבי פתח תקווה יודעת שהיא יכולה לפתוח מחר פער של 12 נקודות מהמקום השלישי, אם תנצח את הפועל רמת גן בבית.

אלא שהמאמן נועם שוהם, ייאלץ להסתדר מחר ללא שלושה משחקניו המרכזיים: לירן חזן, חוסה קורטס ופרנק ריבולייה, כאשר השלושה ירצו עונש הרחקה בגין צבירת חמישה כרטיסים. לעומת זאת, מוחמד הינדי ובן והבה, שנעדרו מול כפ"ס מאותה הסיבה, יחזרו לסגל.

על פי המסתמן, הינדי יחזור להרכב במקומו של הדר פוקס, כאשר והבה יישאר על הספסל. בחלק הקדמי, סמואל אווסו יחזור להרכב במקומו של חזן, כשגם אייל אינברום ומוחמד חטיב יפתחו ב-11.

נועם שוהם (שחר גרוס)

"אנחנו מעריכים כל קבוצה בליגה הזאת ויודעים שאין משחק פשוט. יש לנו סגל מספיק איכותי וטוב עם שחקנים רעבים שרוצים ומגיעות להם דקות משחק. נבוא צנועים ומחוייבים כי זה מה שהביא אותנו למקום שאנחנו נמצאים. רמת גן היא קבוצה טובה ומאומנת, אבל נרצה להמשיך במומנטום החיובי שלנו", אמר המאמן נועם שוהם לקראת ההתמודדות.

הרכב משוער: מרקו וולף, עומר שירזי, איתן טיבי, מוחמד הינדי, אביב סלם, עידו כהן, ניב יהושע, אייל אינברום, סמואל אווסו, עידן דהן ומוחמד חטיב.