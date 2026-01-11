הפועל רמת גן וכפר קאסם מתעניינות בלידור כהן

חלון ההעברות בכדורגל הישראלי ייפתח ביום רביעי הקרוב, כאשר גם קבוצות הליגה הלאומית מנסות להתחזק לקראת הישורת האחרונה של העונה. אחד השחקנים שמעוררי עניין, הוא שחקן ההתקפה של מ.ס קריית ים, לידור כהן.

כהן, שכבש ארבעה שערי ליגה עד כה ובישל שלושה שערים, מעורר עניין במספר קבוצות בליגה, ביניהן הפועל רמת גן, שכבר שקלה לצרפו בקיץ, כשגם מ.ס כפר קאסם, בדקה את אופציית צירופו. בעונה שעברה, הוא שיחק במדי עירוני קריית שמונה מליגת העל וכבש ארבעה שערים.

מנגד, השוער גיא הרמן, אשר חתם בקיץ בהפועל פ"ת ונפצע, יחל מחר מספר ימי התרשמות בקבוצה של מאור סיסו על-מנת להראות שהתגבר על פציעתו, אם ירשים ולא יהיו בעיות, הוא עשוי לחתום במועדון.

לידור כהן (רועי כפיר)

בנושא אחר, סאגת האירוח של משחק הגביע בין הפועל רעננה למכבי חיפה. ביממה האחרונה, אושר אצטדיון רמת גן (מגרשה הביתי של רעננה) לאירוח המשחק, אליו יוכלו להיכנס 5,600 צופים. תחילה, לפני האישור הסופי של רמת גן נבדקה אופציית אצטדיון המושבה, אך גם שם לא ניתן היה להכניס כמות גדולה יותר.