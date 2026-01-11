חילופי זרים בבאר שבע: וויינינג אאוט, אוניל אין

מערכת ONE
הפועל באר שבע/דימונה הודיעה היום (ראשון) כי הגארד אקילי וויינינג שוחרר והגארד/פורוורד ג'ייק אוניל מצטרף במקומו.
וויינינג (26, 1.88) שוחרר מהקבוצה לבקשתו עקב הצעה שהתקבלה ממוליכת הליגה הקוסוברית, טרפצ׳ה. הוא העמיד ממוצעים מאכזבים בשמונה משחקי הליגה ששיחק, של 1.9 נקודות, שני אסיסטים וריבאונד אחד ביותר מ-12 דקות משחק.
אוניל (1.92, 24), המצטרף החדש, בוגר אוניברסיטת איידהו סטייט (24/25), קלע בעונתו האחרונה בליגת המכללות 13.1 נקודות והוריד 9.3 ריבאונדים בממוצע למשחק.
את העונה האחרונה החל בסודרטלייה מהליגה השבדית והעמיד ממוצעים של 18.2 נקודות, 6.3 ריבאונדים ו-3.1 אסיסטים למשחק.