יום ראשון, 11.01.2026 שעה 14:37
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
23951-115612מכבי ת"א
221167-124613בני הרצליה
22993-103613הפועל העמק
21827-100411הפועל ת"א
211097-104613הפועל חולון
20950-102312הפועל ירושלים
191132-109813הפועל ב"ש/דימונה
181088-108312עירוני קריית אתא
171013-99712עירוני רמת גן
17999-97312מכבי ראשל"צ
171104-102213עירוני נס ציונה
141051-96712מכבי רעננה
14988-85012הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

חילופי זרים בבאר שבע: וויינינג אאוט, אוניל אין

הגארד שאיכזב עם 1.9 נקודות בממוצע, שוחרר עקב הצעה מקוסובו. הסווינגמן שהעמיד מספרים יפים בשבדיה (18.2 נקודות ו-6.3 ריבאונדים) מצטרף במקומו

|
אקילי וויינינג (IMAGO)
אקילי וויינינג (IMAGO)

הפועל באר שבע/דימונה הודיעה היום (ראשון) כי הגארד אקילי וויינינג שוחרר והגארד/פורוורד ג'ייק אוניל מצטרף במקומו.

וויינינג (26, 1.88) שוחרר מהקבוצה לבקשתו עקב הצעה שהתקבלה ממוליכת הליגה הקוסוברית, טרפצ׳ה. הוא העמיד ממוצעים מאכזבים בשמונה משחקי הליגה ששיחק, של 1.9 נקודות, שני אסיסטים וריבאונד אחד ביותר מ-12 דקות משחק.

אוניל (1.92, 24), המצטרף החדש, בוגר אוניברסיטת איידהו סטייט (24/25), קלע בעונתו האחרונה בליגת המכללות 13.1 נקודות והוריד 9.3 ריבאונדים בממוצע למשחק.

את העונה האחרונה החל בסודרטלייה מהליגה השבדית והעמיד ממוצעים של 18.2 נקודות, 6.3 ריבאונדים ו-3.1 אסיסטים למשחק.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */