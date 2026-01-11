יום ראשון, 11.01.2026 שעה 09:25
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
4117-3718ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2925-3119בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2324-2519אלצ'ה9
2127-2419ריאל סוסיאדד10
2125-1519חטאפה11
2134-1819ג'ירונה12
2029-2418סביליה13
1922-1819אוססונה14
1921-1418ראיו וייקאנו15
1924-1619אלאבס16
1826-2018מיורקה17
1731-1819ולנסיה18
1329-2017לבאנטה19
1328-919אוביידו20

"סופר קופה על הכף לבארסה וריאל", "סופר גמר"

בקטלוניה מחכים לגמר ב-21:00 ובטוחים שאמבפה יפתח. לאמין ימאל יעלה בהרכב של הבלאוגרנה, טורס צפוי להיות מועדף על לבנדובסקי, אראוחו יחזור לסגל

|
קיליאן אמבפה ולאמין ימאל (IMAGO)
קיליאן אמבפה ולאמין ימאל (IMAGO)

הסופר קופה הספרדי אמנם נחשבת רק לתואר הראשון של העונה והרביעי בחשיבותו אחרי ליגת האלופות, האליפות וגביע המלך, אך בשנים האחרונות הוא הפך למבחן רגשי ומשמעותי במיוחד - בעיקר כשהוא מפגיש בין ברצלונה לריאל מדריד. הערב (ראשון, 21:00) ייפגשו שתי היריבות הגדולות בג’דה שבערב הסעודית לקלאסיקו חמישי מאז שהטורניר עבר לפורמט המרובע במדינה, כשהניסיון מלמד שלתוצאה כאן יש כמעט תמיד השלכות עמוקות על המשך העונה.

“סופר קופה על הכף עבור בארסה ומדריד", נכתב בעיתון ‘מונדו דפורטיבו’ הקטלוני, “זה סופר גמר". גם בעיתון ‘ספורט’ מתרגשים מהמשחק המסקרן בין שתי היריבות המושבעות: “סופר קלאסיקו".

בברצלונה מגיעים לקלאסיקו בתחושת עליונות מקצועית וברורה, בעוד שבמדריד הלחץ גדול הרבה יותר. עצם הזעקתו של קיליאן אמבפה בטיסה פרטית, למרות פציעה בברכו והצהרות מאמנו צ’אבי אלונסו כי לא יסכן אותו, ממחישה עד כמה התואר הזה נתפס כחיוני עבור הבלאנקוס. אגב, בקטלוניה מעריכים שהצרפתי יפתח. התחושה הכללית בספרד היא שדווקא מעמדו של אלונסו עומד למבחן, בעוד האנזי פליק מגיע כמי שמנסה לבסס תהליך מוצלח בברצלונה, כשהוא נשען גם על הזיכרון המתוק מהסופר קופה בינואר 2025 - אז הביס את ריאל 2:5 במשחק בלתי נשכח.

האנזי פליק (La Liga)האנזי פליק (La Liga)

פליק עצמו מנסה לשדר איזון בין ביטחון עצמי לכבוד ליריבה. במסיבת העיתונאים הדגיש כי “לריאל יש קבוצה פנטסטית, וגם לנו”, ונמנע מהצהרות יהירות, גם על רקע ה-0:5 המרשים על אתלטיק בילבאו בחצי הגמר. המאמן הגרמני הבהיר כי המטרה היא “לרצות לזכות בכל תואר”, אך בלי להיגרר לשיח של כמה שערים יובקעו – גישה שמנוגדת לאופי הקלאסיקו, במיוחד מול ריאל מדריד שממשיכה להפגין אינסטינקט הישרדות, כפי שהוכיחה בניצחון 1:2 על אתלטיקו מדריד.

בפן המקצועי, ברצלונה נהנית מיתרון ברור מבחינת מומנטום וסגל, ולפליק יהיה סגל כמעט מלא, כאשר לאמין ימאל כשיר לחלוטין וצפוי לחזור להרכב. כזכור, בהפסד לריאל בליגה, לאמין ימאל שיחק עם פציעה, בעוד ראפיניה וז’ואן גארסיה הפצועים נעדרו, מה שפגע בצורה משמעותית בבארסה. עכשיו מוליכת הליגה הספרדית רוצה לנקום.

רונאלד אראוחו ישוב לסגל לראשונה מאז פציעתו הארוכה, אמנם רק לספסל, אך עצם נוכחותו מהווה חיזוק משמעותי. היחיד שלא התאמן עם הקבוצה הוא הקשר הצעיר דרו, שסובל ממיחושים קלים בלבד.

רונאלד אראוחו (IMAGO)רונאלד אראוחו (IMAGO)

ההרכב המסתמן של ברצלונה לא צפוי לכלול שינויים רבים לעומת חצי הגמר: ז’ואן גארסיה בשער, ז’ול קונדה ואלחנדרו בלדה באגפים, פאו קובארסי ואריק גארסיה במרכז ההגנה, פרנקי דה יונג כקשר אחורי לצידו פדרי ופרמין לופס לפניהם, ובהתקפה חזרה אפשרית של השלישייה לאמין ימאל, פראן טורס וראפיניה – אם כי גם האופציה של רוברט לבנדובסקי, שלא שותף כלל מול בילבאו, עדיין על השולחן.

עבור ברצלונה, המבחן האמיתי יהיה לתרגם את התחושה והדינמיקה החיובית גם לדשא, ולא להעניק לריאל מדריד “דלק מנטלי” שיכול להשפיע על המשך העונה.

ההרכב המשוער של ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז’ול קונדה, פאו קובארסי, אריק גארסיה, אלחנדרו בלדה, פרנקי דה יונג, פדרי, פרמין לופס, לאמין ימאל, פראן טורס וראפיניה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */