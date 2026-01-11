"סופר קופה על הכף לבארסה וריאל", "סופר גמר"

הסופר קופה הספרדי אמנם נחשבת רק לתואר הראשון של העונה והרביעי בחשיבותו אחרי ליגת האלופות, האליפות וגביע המלך, אך בשנים האחרונות הוא הפך למבחן רגשי ומשמעותי במיוחד - בעיקר כשהוא מפגיש בין ברצלונה לריאל מדריד. הערב (ראשון, 21:00) ייפגשו שתי היריבות הגדולות בג’דה שבערב הסעודית לקלאסיקו חמישי מאז שהטורניר עבר לפורמט המרובע במדינה, כשהניסיון מלמד שלתוצאה כאן יש כמעט תמיד השלכות עמוקות על המשך העונה.

“סופר קופה על הכף עבור בארסה ומדריד", נכתב בעיתון ‘מונדו דפורטיבו’ הקטלוני, “זה סופר גמר". גם בעיתון ‘ספורט’ מתרגשים מהמשחק המסקרן בין שתי היריבות המושבעות: “סופר קלאסיקו".

בברצלונה מגיעים לקלאסיקו בתחושת עליונות מקצועית וברורה, בעוד שבמדריד הלחץ גדול הרבה יותר. עצם הזעקתו של קיליאן אמבפה בטיסה פרטית, למרות פציעה בברכו והצהרות מאמנו צ’אבי אלונסו כי לא יסכן אותו, ממחישה עד כמה התואר הזה נתפס כחיוני עבור הבלאנקוס. אגב, בקטלוניה מעריכים שהצרפתי יפתח. התחושה הכללית בספרד היא שדווקא מעמדו של אלונסו עומד למבחן, בעוד האנזי פליק מגיע כמי שמנסה לבסס תהליך מוצלח בברצלונה, כשהוא נשען גם על הזיכרון המתוק מהסופר קופה בינואר 2025 - אז הביס את ריאל 2:5 במשחק בלתי נשכח.

האנזי פליק (La Liga)

פליק עצמו מנסה לשדר איזון בין ביטחון עצמי לכבוד ליריבה. במסיבת העיתונאים הדגיש כי “לריאל יש קבוצה פנטסטית, וגם לנו”, ונמנע מהצהרות יהירות, גם על רקע ה-0:5 המרשים על אתלטיק בילבאו בחצי הגמר. המאמן הגרמני הבהיר כי המטרה היא “לרצות לזכות בכל תואר”, אך בלי להיגרר לשיח של כמה שערים יובקעו – גישה שמנוגדת לאופי הקלאסיקו, במיוחד מול ריאל מדריד שממשיכה להפגין אינסטינקט הישרדות, כפי שהוכיחה בניצחון 1:2 על אתלטיקו מדריד.

בפן המקצועי, ברצלונה נהנית מיתרון ברור מבחינת מומנטום וסגל, ולפליק יהיה סגל כמעט מלא, כאשר לאמין ימאל כשיר לחלוטין וצפוי לחזור להרכב. כזכור, בהפסד לריאל בליגה, לאמין ימאל שיחק עם פציעה, בעוד ראפיניה וז’ואן גארסיה הפצועים נעדרו, מה שפגע בצורה משמעותית בבארסה. עכשיו מוליכת הליגה הספרדית רוצה לנקום.

רונאלד אראוחו ישוב לסגל לראשונה מאז פציעתו הארוכה, אמנם רק לספסל, אך עצם נוכחותו מהווה חיזוק משמעותי. היחיד שלא התאמן עם הקבוצה הוא הקשר הצעיר דרו, שסובל ממיחושים קלים בלבד.

רונאלד אראוחו (IMAGO)

ההרכב המסתמן של ברצלונה לא צפוי לכלול שינויים רבים לעומת חצי הגמר: ז’ואן גארסיה בשער, ז’ול קונדה ואלחנדרו בלדה באגפים, פאו קובארסי ואריק גארסיה במרכז ההגנה, פרנקי דה יונג כקשר אחורי לצידו פדרי ופרמין לופס לפניהם, ובהתקפה חזרה אפשרית של השלישייה לאמין ימאל, פראן טורס וראפיניה – אם כי גם האופציה של רוברט לבנדובסקי, שלא שותף כלל מול בילבאו, עדיין על השולחן.

עבור ברצלונה, המבחן האמיתי יהיה לתרגם את התחושה והדינמיקה החיובית גם לדשא, ולא להעניק לריאל מדריד “דלק מנטלי” שיכול להשפיע על המשך העונה.

ההרכב המשוער של ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז’ול קונדה, פאו קובארסי, אריק גארסיה, אלחנדרו בלדה, פרנקי דה יונג, פדרי, פרמין לופס, לאמין ימאל, פראן טורס וראפיניה.