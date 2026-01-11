יום ראשון, 11.01.2026 שעה 09:23
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

"ספגנו מכל מצב שהיה. הם עשו לנו עירוני טבריה"

הצפוניים הרגישו שנענשו על כל טעות ב-4:1 להפועל פ"ת. חודדה: "פתיחת המשחק הייתה בעוכרינו. חייבים לבדוק למה אנחנו מקבלים שערים מהירים כל כך"

|
שחקני טבריה בהלם (חג'אג' רחאל)
שחקני טבריה בהלם (חג'אג' רחאל)

בעירוני טבריה יצאו מאוד מאוכזבים מהתבוסה 4:1 להפועל פתח תקווה אמש (שבת), בעיקר כי הרגישו שלא היו פחות טובים, אלא כי ספגו מכל מצב: "פתיחת המשחק הרגה אותנו", אמרו במועדון. "הם הבקיעו שני שערים משני חורים ענקיים בהגנה שלנו וזה גמר את המשחק. היו להם אולי שישה מצבים בכל המשחק והם הבקיעו ארבעה שערים. הם עשו לנו עירוני טבריה". 

במועדון הייתה ביקורת על ההרכב בו פתח אלירן חודדה ובעיקר על הצבתו של סטניסלב בילנקי בכנף שמאל, ממנה הגיעו בעצם כל השערים: "בלילתי היה חייב לפתוח במשחק הזה", אמרו במועדון. "איתו היה קשה מאוד לתקוף אותנו משמאל במשחקים האחרונים. היום הכל היה פרוץ". 

"ניסינו לעשות משהו שונה היום וזה לא הלך", הודה גם אלירן חודדה בסיום המשחק. "עשינו את זה גם בגלל החוסרים שהיו לנו בקישור. הכל הלך הפוך היום וצריכים לשכוח מהמשחק הזה ולהסתכל קדימה. 

"השערים שלהם בפתיחת המשחק סיבכו לנו את כל תכנית המשחק", הוסיף המאמן. "גם כשכבר צימקנו את התוצאה, ספגנו את הרביעי מיד עם ההתקפה הבאה. שאפו להפועל פתח תקווה על היום, אנחנו צריכים לבדוק עם עצמנו למה אנחנו סופגים שערים כל כך מהירים". 

אלירן חודדה (עודד חסין, עירוני טבריה)אלירן חודדה (עודד חסין, עירוני טבריה)

במועדון מודאגים מאוד מההבדלים העצומים בין המשחקים בהם הקבוצה מנצחת ולא סופגת, לבין המשחקים בהם היא סופגת בצרורות. "פתיחת המשחק זה מה שעושה את ההבדל", התייחס חודדה לעניין. "במשחקים שאנחנו פותחים כמו היום, אנחנו נענשים. אנחנו צריכים לתקן את זה". 

מי שכן קיבלו מחמאות, הם אלי בלילתי וירין סוויסה, שעם כניסתם בפתיחת המחצית השנייה הקבוצה נראתה טוב יותר והגיעה לכמה מצבים, אבל הכדורים לא נכנסו. 

השוער, עידו שרון, התייחס למשחק, בו כמעט לא עמד במבחן וגם עצר מצב אחד מסוכן מאוד, של רועי דוד, אך ספג כמעט מכל בעיטה לשער שלו: "זה משחק קשה מאוד לשוער", אמר. "פתחנו בצורה מגמגמת. הכל הלך להם בהתקפה. אין לנו מה להסתכל על המשחק הזה, אלא ללמוד מזה ולהסתכל קדימה. פתיחת המשחק, זה מה שלא עבד לנו. אם היינו מתחילים אחרת, הכל יכול היה להיות שונה". 

עידו שרון עם הכדור (חגעידו שרון עם הכדור (חג'אג' רחאל)

כעת בטבריה, שכבר הודחה מהגביע בסיבוב הקודם, יקחו את השבוע הקרוב להתכונן להפועל ירושלים (שבת, 17:30, טדי). פיראס אבו עקל, שנעדר מהמשחק אתמול עקב צהובים, יחזור. גיא חדידה הפצוע ימשיך להיעדר. מוחמד אוסמן לא יחזור מאליפות אפריקה גם למחזור הבא, כאשר ניגריה שלו העפילה אתמול לחצי הגמר, מול המארחת מרוקו, שישוחק ברביעי בערב וגם אם תפסיד בו, תשחק על המקום השלישי בשבת הבאה. 

"עוד משחק עונה מבחינתנו", אמרו בקבוצה. "הפסד שם יסבך אותנו מחדש. צריך לבוא לשם חדים מההתחלה ולא לפתוח את המשחק כמו שפתחנו היום".

